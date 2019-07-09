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Общество

Елена Полонская и Александр Братчиков заняли 3-е и 4-е место в медиарейтинге руководителей столиц регионов СЗФО

Исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская заняла 3-е место в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов Северо-Западного федерального округа за июнь (медиаиндекс - 3 тыс. 298). Глава администрации Пскова Александра Братчиков в этом рейтинге находится на 4-м месте (медиаиндекс - 2 тыс. 904), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании «Медиалогия», которая занимается составление рейтинга.

Возглавляет список глава Петрозаводства Ирина Мирошник (медиаиндекс - 5 тыс. 349), на втором месте находится глава Калининграда Алексей Силанов (медиаиндекс - 3 тыс. 944). Замыкает пятерку лучших глава администрации Вологды Сергей Воропанов (медиаиндекс - 2 тыс. 723).

В «Медиалогии» рассказали, что наибольшее количество упоминаний в СМИ Елены Полонской связаны с торжественной церемонией открытия Ганзейского рынка в Пскове, и сообщением о том, что в 39-х Международных Ганзейских днях Нового времени приняли участие 89 делегаций и около 1600 делегатов. Помимо этого, Елена Полонская выразила благодарность каждому волонтеру, который принял активное участие в уборке и благоустройстве Пскова в преддверии праздника Ганзы.

«Медиалогия» - независимая российская исследовательская компания в области СМИ, специализирующаяся на медиаанализе в реальном времени. «Медиалогия» решает задачи мониторинга и анализа СМИ, позволяет оценивать эффективность PR и маркетинговых коммуникаций.

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