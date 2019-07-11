Великолучанин примет участие в турнире по боксу в Екатеринбурге

10:06, 12 июля 2019, ПАИ

Воспитанник Центра спортивной подготовки Псковской области, мастер спорта международного класса по боксу Мухаммад Шехов примет участие в тридцатом турнире по профессиональному боксу RCC Boxing Promotions-2019. Соревнования пройдёт в Екатеринбурге 13 июля, сообщает портал sport60.ru.

С кем будет соревноваться великолукский боксёр, пока не известно. Однако в социальных сетях Мухаммад Шехов сообщил, что «готов боксировать, где угодно и с кем угодно».

В июне Мухаммад Шехов выиграл бой в вечере профессионального бокса «Дерись и побеждай! Event 44» в Москве. До этого великолукский боксер в составе сборной России завоевал «золото» на международном турнире имени Феликса Штамма.