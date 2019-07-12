Почти 300 литров алкоголя изъяли полицейские в «наливайках» Пскова

16:14, 12 июля 2019, ПАИ

Почти 300 литров алкоголя изъяли полицейские во время рейда в «наливайках» Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полиция, в частности, установила факты хранения и реализации алкогольной продукции без соответствующей маркировки. В заведении на Октябрьском проспекте зафиксирован факт продажи алкоголя без соответствующей лицензии на деятельность. Выявлены сразу три факта реализации алкогольных продуктов без вскрытия потребительской упаковки.

По всем правонарушениям проводится проверка. По ее результатам владельцы заведений общепита будут привлечены к административной ответственности.

«Подобная работа стражей порядка носит ежедневный плановый характер, поэтому такие мероприятия на территории региона продолжатся. Всего в этом году выявлено более 500 нарушений законодательства в сфере оборота алкогольной продукции, изъято около 9 тысяч литров алкоголя», - уточнили в пресс-службе ведомства.

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в регионе активизирована борьба с «наливайками», при Общественной палате создана рабочая группа по подготовке предложений для продолжения работы в этом направлении.