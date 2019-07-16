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Общество

Документация на закупку оборудования на 500 млн рублей для псковских медучреждений будет готова в ближайшее время

В ближайшее время будет разработана конкурсная документация на закупку оборудования для медицинских учреждений Псковской области, на которое Правительство РФ выделило 500 млн рублей. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания администрации Псковской области, соответствующее поручение дал губернатор Псковской области Михаил Ведерников председателю комитета по здравоохранению региона Марине Гаращенко.

Глава региона подчеркнул, что до конца года оборудование уже должно поступить в медицинские учреждения.

11 июля правительство России выделило Псковской и Омской областям, Алтайскому краю и Дагестану более 1 млрд 200 млн рублей на закупку медицинского оборудования для больниц и поликлиник. В частности, Псковской области на эти цели выделены полмиллиарда рублей. На выделенные средства в регионе будут приобретены 14 единиц эндоскопического оборудования, 7 аппаратов искусственной вентиляции легких, 6 рентгенологических комплексов, 5 аппаратов УЗИ экспертного класса, 3 маммографа, 2 магнитно-резонансных томографа, 2 стационарных флюорографа и мультиспиральный компьютерный томограф.

Руководители учреждений здравоохранения Пскова и области подчеркнули, что выделение средств региону стало возможным благодаря плотной работе Михаила Ведерникова с правительством и министерствами. Врачи назвали выделение полумиллиарда рублей для псковского здравоохранения историческим событием для Псковской области.

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