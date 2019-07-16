Арест бывшего псковского вице-губернатора продлён до 12 сентября

18:24, 16 июля 2019, ПАИ

Срок ареста бывшего заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова продлён ещё на два месяца. Под стражей он останется до 12 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Александр Кузнецов обвиняется в совершении преступления по части 6 статьи 290 УК РФ — в получении взятки от ООО «ВестСтрой» в размере 1 млн 350 тысяч рублей.

По версии следствия, 6 октября 2011 года супруга Александр Кузнецова заключила с исполнительным директором ООО «ВестСтрой» Очневым договор купли-продажи жилого дома на сумму 6 млн 350 тысяч рублей. В период с 7 октября 2011 года по 30 марта 2012 года женщина заплатила Очневу за строительство дома 5 млн рублей. В дальнейшем Александр Кузнецов потребовал у Очнева освободить супругу от обязательств по выплате оставшихся 1 млн 350 тысяч рублей за дом. При этом он предложил застройщику оказать содействие в заключении с его юрлицами выгодных государственных и муниципальных контрактов.

Очнев принял предложение. После этого Александр Кузнецов обеспечил победу ООО «Вест-Строй» в открытом аукционе на право заключить госконтракт на строительство лечебного корпуса Стругокрасненской районной больницы на сумму 40 млн 589 тысяч 773 рубля 29 копеек. Он был подписан 6 декабря 2013 года.

14 декабря 2018 года сотрудники правоохранительных органов провели следственные действия и возбудили уголовное дело в отношении Александра Кузнецова. 15 декабря ему предъявили обвинение. С того момента бывший вице-губернатор находится под стражей.