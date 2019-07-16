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Общество

Арест бывшего псковского вице-губернатора продлён до 12 сентября

Александр Кузнецов

Срок ареста бывшего заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова продлён ещё на два месяца. Под стражей он останется до 12 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Александр Кузнецов обвиняется в совершении преступления по части 6 статьи 290 УК РФ — в получении взятки от ООО «ВестСтрой» в размере 1 млн 350 тысяч рублей.

По версии следствия, 6 октября 2011 года супруга Александр Кузнецова заключила с исполнительным директором ООО «ВестСтрой» Очневым договор купли-продажи жилого дома на сумму 6 млн 350 тысяч рублей. В период с 7 октября 2011 года по 30 марта 2012 года женщина заплатила Очневу за строительство дома 5 млн рублей. В дальнейшем Александр Кузнецов потребовал у Очнева освободить супругу от обязательств по выплате оставшихся 1 млн 350 тысяч рублей за дом. При этом он предложил застройщику оказать содействие в заключении с его юрлицами выгодных государственных и муниципальных контрактов.

Очнев принял предложение. После этого Александр Кузнецов обеспечил победу ООО «Вест-Строй» в открытом аукционе на право заключить госконтракт на строительство лечебного корпуса Стругокрасненской районной больницы на сумму 40 млн 589 тысяч 773 рубля 29 копеек. Он был подписан 6 декабря 2013 года.

14 декабря 2018 года сотрудники правоохранительных органов провели следственные действия и возбудили уголовное дело в отношении Александра Кузнецова. 15 декабря ему предъявили обвинение. С того момента бывший вице-губернатор находится под стражей.

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