9 тысяч литров алкоголя изъяли в Псковской области за полгода

13:46, 18 июля 2019, ПАИ

За полгода в Псковской области были изъяты 9 тысяч литров алкогольной продукции с признаками контрафактности, из них 3 тысячи литров – в Пскове. Такие данные озвучил начальник отдела организации применения административного законодательства Управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Псковской области Владимир Круглов на круглом столе во вопросу борьбы с «наливайками» 18 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Владимир Круглов отметил, что в отношении «наливаек» полиция не является контролирующим органом, это функция Роспотребнадзора, а правоохранители лишь выявляют нарушения законодательства.

Он назвал хорошими результаты работы по итогам полугодия по изъятию контрафактного алкоголя, но заявил, что необходимо устранять условия для появления такого рода правонарушений. «Магазины закрывают продажу в 21:00, а эти общепиты торгуют тогда, когда хотят», - подчеркнул Владимир Круглов.

Он обратил внимание на то, что «наливайки» исполняют не те функции, под которыми числятся: «Горячего питания там нет, только чипсы, сухарики, и фактически они занимаются исключительно продажей алкоголя, хотя числятся общепитами».

Владимир Круглов привёл в пример Новгород, где работают только 4 кафе одной из федеральных сетей, тогда как в Пскове их порядка 20. «Надо либо приводить их в точки ощепита, либо оставлять как точки продажи алкоголя, но тогда ужесточать контроль над деятельностью», - подчеркнул он.

Также представитель УМВД поднял вопрос о жалобах граждан на шум и грязь в результате работы «наливаек».

Кроме того, он поблагодарил «Трезвую Россию» и других общественников за помощь в борьбе с продажей контрафактного алкоголя, но призвал их подключать к контрольным мероприятиям правоохранителей.

Работа по борьбе с «наливайками» в Псковской области активизирована по поручению губернатора Михаила Ведерникова. Создана Рабочая группа по подготовке предложений для продолжения деятельности в этом направлении сформирована при Общественной палате региона.