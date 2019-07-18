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Общество

Александр Голышев: Включение Пскова в список ЮНЕСКО даст новый уровень восприятия культурного наследия

«Включение псковских памятников в список всемирного наследия ЮНЕСКО даст, прежде всего, всем нам совершенно новый уровень восприятия культурного наследия», - заявил и. о. генерального директора объединенного Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев в прямом эфире проекта ПАИ-live 18 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Голышев отметил, что все десять включенных в список ЮНЕСКО псковских памятников оказали влияние на национальные школы. «Туристы понимают, что есть бренды, которые нужно знать», - добавил он.

Руководитель объединенного заповедника отметил, что среди включенных памятников хронологически два относятся к XII веку, один — к XIII веку и семь — к XV веку. «Это говорит о том, что XV век — расцвет псковской вечевой республики. Это фантастическая архитектура», - подчеркнул он.

Александр Голышев также отметил, что поддерживает предложение первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой о том, что в школьной программе должны освещаться псковские памятники, включенные в список ЮНЕСКО.

7 июля в Баку участники 43-й сессии комитета всемирного наследия проголосовали за включение 10 псковских памятников в список ЮНЕСКО. Это собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, ансамбль Спасо-Мирожского монастыря (Преображенский собор), ансамбль Снетогорского монастыря (собор Рождества Богородицы), церковь Покрова от Пролома, церковь Николы со Усохи, церковь Василия на Горке, церковь Михаила Архангела с колокольней, церковь Косьмы и Дамиана с Примостья (остатки колокольни, ворота и ограда), церковь Георгия со Взвоза, церковь Богоявления со звонницей.

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