Останки 23 красноармейцев перезахоронят в Островском районе

10:17, 19 июля 2019, ПАИ

19 июля в 12:00 в Островском районе в мемориальном комплексе «Линия Сталина» (деревня Холматка) перезахоронят останки 23 советских бойцов, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщил директор военно-исторического музея Псковской области Пётр Гринчук.

Он отметил, что останки красноармейцев были найдены в этом году в ходе раскопок, которые проводила поисковая группа музея. По словам Петра Гринчука, большинство останков обнаружены на территории Островского района. Имена погибших установить не удалось.

Директор музея заметил, что это не первое захоронение в пределах «Линии Сталина», здесь уже перезахоронили более 800 человек. Из них подавляющее число – погибшие, найденные преимущественно на линии.

«Линия Сталина» – неофициальное название мощной системы оборонительных сооружений и укрепленных районов вдоль западной границы СССР. Она была построена между 1928 и 1939 годами и имела общую длину около 1 тысячи 200 километров: от Карелии до Черного моря. Воссозданный «Островский укрепрайон», некогда фрагмент линии, сейчас представляет собой мемориальный комплекс.

В июле на братском захоронении в Острове-3 с воинскими почестями перезахоронили экипаж разбившегося 7 июля 1941 года бомбардировщика. Также в Пушкиногорском районе были перезахоронены останки 60 советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны при освобождении района.