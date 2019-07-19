Александр Голышев выступает за включение Гдовской и Великолукской крепостей в объединенный музей

12:10, 19 июля 2019, ПАИ

И. о. генерального директора объединенного Псково-Изборского музея-заповедника, советник губернатора Псковской области Александр Голышев выступил за включение Гдовской и Великолукской крепостей в объединенную музейную структуру. Об этом с пресс-конференции 19 июля передает корреспондент Псковского агентства информации.

«И Гдовскую, и Великолукскую [крепости] есть желание взять, превратить Псковскую область в единый огромный музей. Взять — это значит сделать. Но пока нет ресурсов», — сказал Александр Голышев.

По его словам, Изборский музей является примером того, как «государство и мы должны работать с музеем». Там есть инфраструктура, гостиница и рестораны.

Псковский и Изборский музеи-заповедники официально объединились 11 июля. Объединенную структуру возглавил советник главы региона Александр Голышев. Теперь предстоит передача новой структуры на федеральный уровень. Инициатором объединения был губернатор Псковской области Михаил Ведерников.