Александр Голышев: Митрополит Тихон правильно ставит акценты по сохранению псковских памятников

12:41, 19 июля 2019, ПАИ

«Митрополит Псковский и Порховский Тихон «зажигает» энергией и правильно ставит акценты по сохранению всех памятников», - заявил и. о. генерального директора объединенного Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев на пресс-конференции 19 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Голышев напомнил, что храмы, которые вошли в список всемирного наследия ЮНЕСКО, находятся в ведении Псковской митрополии.

7 июля в Баку участники 43-й сессии комитета всемирного наследия проголосовали за включение 10 псковских памятников в список ЮНЕСКО. Митрополит Тихон назвал это события очень важным для Псковской области. Он отметил, что эти храмы являются местами особой духовной силы, а после включения в список всемирного наследия станут ещё и точками притяжения для туристов со всего мира.