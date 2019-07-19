Через год будет готов музейный квартал в Пскове, через два – переход между Высокой и Плоской башнями

12:14, 19 июля 2019, ПАИ

Исполняющий обязанности генерального директора объединённого Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев обозначил планы организации на ближайшее будущее. «Через год мы получаем весь Музейным квартал в Пскове», - сообщил он на пресс-конференции 19 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

На второй год работы музея-заповедника, по словам Александра Голышева, должен быть решён вопрос о переходе между Высокой и Плоской башнями Псковского кремля. Также к этому времени должна был определена судьба Покровской башни и Порховской крепости. Накануне в прямом эфире проекта ПАИ-live Александр Голышев говорил о необходимости включить крепость в Порхове в состав музея-заповедника.

Инициатором объединения Псковского и Изборского музеев-заповедников с последующей передачей новой структуры на федеральный уровень выступил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. 11 июля официальное объединение музеев произошло. Александр Голышев уверен, что получить федеральный статус новому заповеднику удастся до конца года.