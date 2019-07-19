Михаил Ведерников представил опыт работы с молодёжью в Псковской области на Совете безопасности

15:09, 19 июля 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников представил опыт по поддержке общественных проектов и развитию молодежной инициативы в регионе на выездном совещании, которое провёл секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в Санкт-Петербурге 19 июля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области.

По словам главы региона, сейчас идет борьба за умы молодежи, и от успеха властей зависит будущее России. Михаил Ведерников сказал, что молодежная политика получает существенный приоритет, учитывая внешние и внутренние вызовы, и в области ее удалось перезагрузить за последние 2 года.

Он рассказал участникам Совета, что в регионе создано управление общественных проектов и молодежной политики администрации, при этом в районах есть специалисты по работе с молодыми людьми, функционируют 5 молодежных центров для организации досуга и поддержки талантливых детей.

Проектный офис «Команды 2018» Михаил Ведерников назвал основной площадкой для поддержки молодежных идей и консолидации всех конструктивных некоммерческих организаций области, с помощью которой реализовали более 20 общественно значимых проектов. Глава региона отметил, что в 2019 году область уже получила из Фонда президентских грантов 16 млн рублей. «Успешный опыт подобной работы будет растиражирован в муниципальных образованиях, в каждом из которых будет открыт филиал проектного офиса», — сказал губернатор.

Михаил Ведерников рассказал и о результатах сотрудничества областных властей с ПсковГУ и Псковской митрополией. Так, с епархией реализуют проект «Россия — моя история» — уникальный идеологический и досуговый центр.

Глава региона обратил внимание на то, что при поддержке областной администрации активные молодые люди участвуют во Всероссийской форумной кампании, к тому же параллельно на территории области организуются масштабные мероприятия для молодежи. В частности, сейчас в Себежском районе проходит форум «Без границ».

По мнению губернатора, указанные шаги полностью «изменили ландшафт молодежной политики Псковской области и активно задействовали каждый муниципалитет». При этом Михаил Ведерников акцентировал внимание на том, что для детального анализа результатов проведут соответствующую социологическую работу для корректировки проведенной работы.

Кроме этого, Михаил Ведерников обратился к Николаю Патрушеву с просьбой поддержать предложение о включении Псковской области в список приоритетных территорий для переселения соотечественников.

На совещании обсудили дополнительные меры по повышению эффективности работы в сфере государственной молодежной политики и рассмотрели вопрос обеспечения энергетической безопасности в субъектах Северо-Западного федерального округа.