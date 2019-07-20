Останки 23 красноармейцев перезахоронили в Островском районе

11:27, 20 июля 2019, ПАИ

19 июля в Островском районе в мемориальном комплексе «Линия Сталина» (деревня Холматка) перезахоронили останки 23 советских бойцов, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Останки красноармейцев были найдены в этом году в ходе раскопок, которые проводила поисковая группа музея «Линия Сталина» на территории Островского района. По их данным советские бойцы погибли в 1941 и 1944 годах, когда на этом участке велись ожесточенные бои. Имена погибших установить не удалось.

Ветераны Великой Отечественной войны и труда, военнослужащие, представители районных властей, общественных организаций, служители церкви и местные жители воздали почести героям во время церемонии перезахоронения. Они возложили на могилу венок, гирлянду воинской славы и цветы. В память о погибших также была отслужена заупокойная литья.

Это не первое захоронение в пределах «Линии Сталина», здесь уже перезахоронили более 800 человек. Из них подавляющее число – погибшие, найденные преимущественно на линии.

«Линия Сталина» – неофициальное название мощной системы оборонительных сооружений и укрепленных районов вдоль западной границы СССР. Она была построена между 1928 и 1939 годами и имела общую длину около 1 тысячи 200 километров: от Карелии до Черного моря. Воссозданный «Островский укрепрайон», некогда фрагмент линии, сейчас представляет собой мемориальный комплекс.

В июле на братском захоронении в Острове-3 с воинскими почестями перезахоронили экипаж разбившегося 7 июля 1941 года бомбардировщика. Также в Пушкиногорском районе были перезахоронены останки 60 советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны при освобождении района.