0
12:28
Псковичи участвуют в фестивале сапсерфинга в Петербурге
12:03
Вера Емельянова пожелала псковичам мирного неба над головой
11:48
Псковичи празднуют 1116-летие города
11:27
Останки 23 красноармейцев перезахоронили в Островском районе
08:40
Центр Пскова закрыт для движения транспорта
21:10
Названы города России с самым загрязнённым воздухом
20:26
Проекты ПсковГУ получили гранты Росмолодежи
Еще новости
Общество

Останки 23 красноармейцев перезахоронили в Островском районе

19 июля в Островском районе в мемориальном комплексе «Линия Сталина» (деревня Холматка) перезахоронили останки 23 советских бойцов, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Останки красноармейцев были найдены в этом году в ходе раскопок, которые проводила поисковая группа музея «Линия Сталина» на территории Островского района. По их данным советские бойцы погибли в 1941 и 1944 годах, когда на этом участке велись ожесточенные бои. Имена погибших установить не удалось.

Ветераны Великой Отечественной войны и труда, военнослужащие, представители районных властей, общественных организаций, служители церкви и местные жители воздали почести героям во время церемонии перезахоронения. Они возложили на могилу венок, гирлянду воинской славы и цветы. В память о погибших также была отслужена заупокойная литья.

Это не первое захоронение в пределах «Линии Сталина», здесь уже перезахоронили более 800 человек. Из них подавляющее число – погибшие, найденные преимущественно на линии.

«Линия Сталина» – неофициальное название мощной системы оборонительных сооружений и укрепленных районов вдоль западной границы СССР. Она была построена между 1928 и 1939 годами и имела общую длину около 1 тысячи 200 километров: от Карелии до Черного моря. Воссозданный «Островский укрепрайон», некогда фрагмент линии, сейчас представляет собой мемориальный комплекс.

В июле на братском захоронении в Острове-3 с воинскими почестями перезахоронили экипаж разбившегося 7 июля 1941 года бомбардировщика. Также в Пушкиногорском районе были перезахоронены останки 60 советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны при освобождении района.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковичи участвуют в фестивале сапсерфинга в Петербурге
20 июля 2019
Псковичи участвуют в фестивале сапсерфинга в Петербурге
Вера Емельянова пожелала псковичам мирного неба над головой
20 июля 2019
Вера Емельянова пожелала псковичам мирного неба над головой
Псковичи празднуют 1116-летие города
20 июля 2019
Псковичи празднуют 1116-летие города
Останки 23 красноармейцев перезахоронили в Островском районе
20 июля 2019
Останки 23 красноармейцев перезахоронили в Островском районе
Центр Пскова закрыт для движения транспорта
20 июля 2019
Центр Пскова закрыт для движения транспорта
Названы города России с самым загрязнённым воздухом
19 июля 2019
Названы города России с самым загрязнённым воздухом
Проекты ПсковГУ получили гранты Росмолодежи
19 июля 2019
Проекты ПсковГУ получили гранты Росмолодежи
Команды из 23 стран примут участие в конкурсе «Десантный взвод» в Псковской области
19 июля 2019
Команды из 23 стран примут участие в конкурсе «Десантный взвод» в Псковской области

Идет загрузка...