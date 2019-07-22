Псковские спасатели поощрены за участие в ликвидации последствий ЧС в Иркутской области

19:30, 22 июля 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 22 июля встретился с группой спасателей аварийно-спасательной службы Псковской области, которая участвовала в ликвидации последствий паводка в Иркутской области, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников поблагодарил псковских спасателей за работу. «Я хотел бы выразить вам искренние слова благодарности за то, что вы откликнулись на призыв о помощи, и Псковская область смогла помочь пострадавшим в Иркутской области», - отметил губернатор. Он также добавил, что пострадавшим было перечислено более 700 тысяч рублей, которые собрали сотрудники администрации Псковской области и Псковского областного Собрания.

Губернатор попросил спасателей рассказать о командировке.

Спасатели отметили, что с экрана телевизора масштабы отличаются от того, что они увидели собственными глазами. «Когда на месте масштабы - это другое. Более 11 тысяч домовладений пострадало. К нашему приезду практически все завалы моста в Тулуне были убраны. Там преимущественно деревянные постройки, сибирские срубы. Есть район, где чуть меньше пострадали дома и все остальное. Главный штаб располагался в администрации Тулунского района и еще два штаба было по берегам - правому и левому», - рассказали псковские спасатели.

Глава псковского региона поинтересовался, осталось ли там население. По словам спасателей, некоторые люди остались на месте - вещи вывозили, кто-то восстанавливает дома, если есть возможность. Михаил Ведерников сообщил, что был разговор с министром по делам МЧС, который говорил о том, что обратится к президенту страны, чтобы все поселки были убраны с этой зоны, и жителям предоставляли жильё в более безопасных районах. По мнению Михаила Ведерникова, лучше потратить деньги на новые дома в безопасных зонах.

Также губернатор поинтересовался, ощущают ли люди на месте федеральную поддержку.

Спасатели сказали, что по-разному. «У нас всегда в таких ситуациях проблема с документами, мы же не можем сразу понять, как пострадали, сильно, несильно, определенный пакет документов восстанавливать нужно, так как документы тоже пострадали», - пояснили спасатели.

Глава псковского региона поинтересовался, много ли было спасателей из регионов. Псковские спасатели рассказали, что были тульские коллеги, военные с техникой и волонтёры из разных регионов страны.

Также спасатели сообщили, что по последним данным, жертвами наводнения стали 23 человека. Последний раз подобное в Иркутской области происходило в 1984 году.

Затем губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов вручили участникам группы спасателей аварийно-спасательной службы Псковской области благодарственные письма от администрации региона и ценные подарки от лица депутатов регионального парламента.

«Еще раз огромное спасибо, давайте домой, отдыхайте, заслужили», - заключил губернатор после общей фотографии.

Напомним, 2 июля группа сотрудников аварийно-спасательной службы Псковской области отправилась в пострадавшую от паводка Иркутскую область для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Решение направить псковских спасателей в пострадавший регион принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников.