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Общество

Опубликовано видео с места пожара в Острове

Следственное Управление Следственного Комитета РФ опубликовало видео с места пожара в Острове, который произошел ночью 23 июля и унес жизни 4 человек, в том числе двух детей. Ролик размещен в социальной сети Instagram.

По факту гибели на пожаре в Острове четырёх человек возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «е» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). В огне погибли двое детей, их мама и бабушка. По предварительным данным, причиной пожара стало занесение открытого источника огня в подсобное помещение под лестницей первого этажа.

Как сообщили в ведомстве, расследование ведёт следственная группа, в которую вошли наиболее опытные сотрудники СУ СК.  Его ход на личный контроль взял руководитель управления генерал-майора юстиции Пётр Крупеня.

Следователи просят всех, кто владеет какой-либо информацией о происшествии, обратиться в следственный отдел по адресу: Остров, улица Освобождения, дом 19, либо позвонить по телефону 8(81152)3-14-57.

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