Мужчина на кухне – 3.0. № 16. Спагетти по-домашнему с курицей от Константина Тищенко

15:40, 29 июля 2019, ПАИ

Самым молодым героем проекта Псковского агентства информации «Мужчина на кухне» стал 21-летний пскович Константин Тищенко, вошедший в ТОП-100 лучших фотографов России. Из предоставленных гипермаркетом «Лента» продуктов он приготовил в кулинарной мастерской семейного клуба «Компас знаний» спагетти по-домашнему с курицей и салат с корейской морковью, а также рассказал о своем решении стать фотографом, взаимоотношениях с псковскими коллегами и о своих победах.

Мы будем готовить спагетти по-домашнему с курицей и салат с корейской морковью! Я с детства приучен готовить самостоятельно. Вырос с бабушкой, поэтому в 10 лет уже варил мясные супы. Могу приготовить борщ, куриный и гороховый супы, рис с курицей и пюре с котлетами. Не то, чтобы я специалист, но накормить себя и остальных могу.

Не сильный знаток в гастрономии, предпочитаю обычную домашнюю кухню. Из салатов не люблю винегрет — отравился им в детстве.

О пути в фотографию

У нас в семье никто до меня фотографом не был. В эту стезю я пришел после 8-го класса: одна из преподавателей просила фотографировать различные мероприятия, концерты и репетиции. Поэтому занятие фотографией пришло само собой. У меня не было своего фотоаппарата и пользовался техникой учителя.

В 11 классе «затянуло» и пришло желание заниматься фотографией профессионально. В том же классе начал фотографировать на обычный «цифровик» Olympus. Первая свадьба, кстати, которую я снимал, совпала с моим выпускным.

После окончания школы я поработал в своем родном городе Опочке и накопил на зеркальный Nikon D7100, с которым фотографировал на протяжении 1,5 лет.

Затем поступил на учебу в ПсковГУ — на педагога младших классов. На первом курсе я начал посещать различные мастер-классы в Санкт-Петербурге и Москве у знаменитых фотографов. Со второго курса увлечение фотографией превратилось в настоящую работу. Сейчас я занимаюсь свадебным и портретным фото, love story.

О принципах

Первый год учебы в вузе я жил в общежитии — вчетвером, парни там не спали до 3-4 часов ночи. А поскольку нужно в спокойной обстановке обработать фотографии, написать конспекты и подготовиться — съехал. Сейчас живу на съемной квартире со знакомой девушкой — готовим друг другу. Я люблю разделять обязанности и помогать. Например, моя сестра жалуется, что, когда возвращается уставшая с работы, ей приходится готовить своему парню, я же категорически против таких раскладов.

Последние полгода снимаю очень много пар. Кайфую от этой работы и знакомств. Свадьба — не главный источник дохода для меня в данный момент. Я занимаюсь обучением онлайн уже почти год, есть воркшопы. А для тех, кто сидит просто на заказах, - это единственных источник дохода.

Об отношениях со старшими коллегами

Это вообще отдельная история. Я не со всеми псковскими фотографами знаком, но меня многие знают, словно знакомы со мной всю жизнь. Последний год ни с кем из них практически не общаюсь. Когда начинал заниматься фотографией, для меня авторитетами выступали Ирина Михайлова и Элеонора Миллер. Сейчас я с удовольствием слежу за творчеством Яны Жаринцовой.

В целом отношения с псковскими фотографами не очень хорошие, потому что многие из них, в частности «высокого уровня», плохого обо мне мнения. Думают, что я из богатой семьи, меня обеспечивают родители, покупают всю технику. Не знаю, кто пускает такие сплетни. Я был очень удивлен, когда такое услышал. Ведь я вырос с бабушкой, и она меня воспитала.

По моему мнению, обсуждать людей за спиной некрасиво. Если хочешь обсудить человека, должен как минимум с ним познакомиться, узнать его.

Каждый из псковских фотографов занимается тем, что ему нравится. Не люблю тратить время на обсуждение их творчества — может они так видят мир.

О мобильной фотографии

В наше время на смартфон можно сделать вполне хорошие снимки, если умеешь хорошо и правильно снимать. Есть даже курсы, на которых обучают людей мобильной фотографии.

Например, известный псковский фотограф Дмитрий Марков успешно работает в жанре мобильной фотографии. То, что он делает, внимание привлекает. Лично с ним не знаком, но с удовольствием бы пообщался.

О конкурсах

Не ожидал, что в этом году выиграю в трех конкурсах: в Пскове, Москве и Санкт-Петербурге. В Пскове победил как свадебный фотограф. Затем послал работы в Москву на международный конкурс Moscow Photo Adwards, в итоге выиграл в номинации «Свадебная съемка».

А в Санкт-Петербурге на конкурсе Russian Photo Awards - 2019 одержал победу в номинациях «Мужской портрет» и «Love Story». По итогам конкурса вошел в ТОП-100 лучших фотографов России. Из Псковской области в число лучших вошла ещё девушка из Великих Лук.

Спагетти по-домашнему с курицей



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова





















Рецепт

Сначала разделим грудку курицы надвое: одна половина пойдет на спагетти, вторая — на салат. Шкурку сниму, ей место только в супе.

Курицу нарежем на маленькие кусочки для обжарки.

Наливаем масло в сковороду. Отправляем курочку жариться.

Отправим вариться макароны. Параллельно отварим вторую часть курицы для салата.

Нарежем помидоры.

А затем - перец.

Выгружаем нарезанные овощи к курице на сковороду.

Нарежем мелко чеснок.

Закидываем чеснок в сковороду.

И нальем туда воду.

Сразу же добавим Maggi. Потушим 5-7 минут.

Вернемся к нашему салату. Нарежем для него перец.

Добавим в салат сухарики и корейскую морковку. Кстати, сухарики можно добавлять по желанию, но они играют роль в салате.

Не забываем про кукурузу.

После того как отварилась вторая часть курочки, нарежем ее, и отправим в салат.

Заправим салат майонезом.

Когда приготовились макароны, отравляем их в сковороду и перемешиваем с курицей.

Разложим макароны по тарелкам.

Добавим к ним тертый сыр!

И отдельно положим салат.

Вкусно! [нам тоже понравилось - ПАИ]

Редакция Псковского агентства информации выражает благодарность гипермаркету «Лента» за предоставленные продукты, из которых получаются отличные блюда! Напомним, вторая по счету «Лента» открылась в Пскове 28 декабря по адресу ул. Труда, 54.

Особая благодарность - семейному клубу «Компас знаний», в мастер-классах, курсах и интересных проектах которого могут принять участие все псковичи!