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Еще один пожар произошел в Острове на улице 25 октября, где накануне погибли четыре человека

24 июля в Острове на улице 25 октября, где накануне в огне погибли две детей, их мама и бабушка, произошел еще один пожар. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 12:26 в двухэтажном многоквартирном доме в одной из квартир в комнате сгорел пол, огонь повредил стену. Причиной стало нарушение правил безопасности при эксплуатации электрооборудования. Квартиру удалось спасти.

В этот же день в 21:24 в Великих Луках на улице Октябрьской в автомобиле «Мазда 626» 2001 года выпуска обгорели капот и изоляция электропроводов в моторном отсеке из-за короткого замыкания.

23 июля в многоквартирном жилом доме на улице 25 Октября сгорела квартира на втором этаже. На месте пожара были обнаружены тела женщины, её дочери и двух малолетних внуков. Предполагается, что причиной возгорания стало занесение открытого источника огня в подсобное помещение под лестницей первого этажа. По данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и  «е» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).

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