Алексей Овсянников о борьбе с «наливайками»: Работа идет ежедневно, принимаем самое активное участие

16:05, 25 июля 2019, ПАИ

Работа по борьбе с «наливайками» в Пскове идет ежедневно. Об этом заявил начальник Управления МВД России по Псковской области Алексей Овсянников в ходе пресс-конференции 25 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Он подчеркнул, что если алкоголь реализуется с нарушениями, то он изымается. По словам Алексея Овсянникова, за полгода правоохранители изъяли из незаконного оборота 8 тыс. 787 литров алкогольной продукции.

«Принимаем в этой работе самое активное участие», - заявил начальник УМВД.

Борьба с «наливайками» активизирована в Псковской области по поручению главы региона Михаила Ведерникова. При общественной палате была создана рабочая группа по подготовке предложений для продолжения работы в этом направлении.