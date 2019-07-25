Начальник УМВД по Псковской области: Находим полную поддержку у губернатора по работе народных дружинников

16:41, 25 июля 2019, ПАИ

«Мы ведем конструктивный разговор, в том числе, с губернатором Псковской области, и находим там полную поддержку, в том числе по выплатам дружинникам», - заявил начальник регионального УМВД России Алексей Овсянников. Об этом с пресс-конференции, состоявшейся 25 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

На сегодняшний день в Псковской области работают 33 народные дружины, в состав которых входят 560 человек. «Пока их хватает», - констатировал начальник УМВД.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил разработать единую систему поощрения дружинников, а также заявил о выделении 26 миллионов рублей на обеспечение деятельности добровольных дружин за счёт муниципальных программ и региональной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Псковской области на 2014-2020 годы».