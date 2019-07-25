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Общество

После трагедии в Хабаровском крае МЧС разрабатывает требования безопасности к палаточным лагерям

МЧС России приступило к разработке требований безопасности к палаточным лагерям и проведению внеплановых проверок летних детских оздоровительных учреждений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Также министерство разработало типовые методические материалы по обеспечению безопасности в детских лагерях палаточного типа, которые рассмотрят и утвердят региональные комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Ранее нормативов обеспечения пожарной безопасности в палаточных лагерях не было. ГОСТом 1991 года определены условия для единичной туристической палатки. Органы государственного пожарного надзора МЧС России не имеют полномочий по проведению надзорных мероприятий в отношении временных строений, в том числе палаточных лагерей. В таких случаях мониторингом, экстренным реагированием и эвакуацией людей в случае ЧС занимается Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Таким же образом организуется работа по обеспечению безопасности при проведении массовых мероприятий, в том числе форумов «Таврида», «Территория смыслов».

В мае 2019 года МЧС России рекомендовало руководителям детских оздоровительных лагерей принять дополнительные меры в отношении палаточных лагерей, организовать круглосуточное дежурство и патрулирование их территорий ночью, оснастить палатки первичными средствами пожаротушения.

22 июля в Хабаровском крае в палаточном лагере произошел пожар, который унес жизни 4 детей. Сгорели 20 из 26 палаток. Возбуждено уголовное дело. 

После этой трагедии МЧС выступило с инициативой внести изменения в постановление правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме», ведется разработка свода правил «Палаточные лагеря. Требования пожарной безопасности».

Родители детей, которые отдыхают в лагерях Псковской области, обеспокоены. Звонки поступают уполномоченному по правам ребенка в регионе Наталье Соколовой.  По ее словам, все псковские лагеря прошли приемку Государственного пожарного надзора, МВД, ГИМС, регулярно проводятся проверки. 

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