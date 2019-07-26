Палаточный лагерь в Пушкиногорском районе обесточили во избежание трагедии

10:54, 26 июля 2019, ПАИ

Палаточный лагерь «Кот и Дуб» в Пушкиногорском районе обесточили во избежание трагедии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ведомстве рассказали, до 26 июля в регионе функционировали два палаточных лагеря, один из них – 26-й Кутузовский лагерь «Русь» - сегодня завершает свою работу. Он также действовал на территории Пушкиногорского района.

Сотрудники областного управления МЧС провели профилактические мероприятия в лагерях палаточного типа, посвященные соблюдению требований пожарной безопасности. Руководству лагерей были выданы методические рекомендации ввести особый противопожарный режим. Руководство лагеря «Кот и Дуб» решило принять меры во избежание трагедии и издало приказ об отключении электроэнергии в палатках.

22 июля в Хабаровском крае в палаточном лагере произошел пожар, в результате которого погибли 4 ребенка. Огонь уничтожил 20 из 26 палаток. Было возбуждено уголовное дело.

МЧС России начало разработку требований безопасности к палаточным лагерям, будут проведены внеплановые проверки ряда летних детских оздоровительных учреждений.