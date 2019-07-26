0
13:59
Николай Козловский: Благодаря губернатору заложен прочный фундамент для реализации проектов в Великих Луках
13:16
10 млн рублей выделят на ремонт дворов в Великих Луках
12:02
Ограду Троицкого моста Пскова хотят восстановить за счёт виновников ДТП
11:54
В Пскове установили владелицу поднятого дайверами со дна реки Великой кошелька
11:52
Ремонтно-реставрационные работы пройдут в двух музыкальных школах Пскова и Великих Лук
11:11
Боевые машины армии Китая привезли в Псковскую область на соревнования «Десантный взвод»
10:44
Перекресток улиц Народной и Юбилейной в Пскове закроют для автомобилей
Еще новости
Общество

Палаточный лагерь в Пушкиногорском районе обесточили во избежание трагедии

Палаточный лагерь «Кот и Дуб» в Пушкиногорском районе обесточили во избежание трагедии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ведомстве рассказали, до 26 июля в регионе функционировали два палаточных лагеря, один из них – 26-й Кутузовский лагерь «Русь» -  сегодня завершает свою работу. Он также действовал на территории Пушкиногорского района.  

Сотрудники областного управления МЧС провели профилактические мероприятия в лагерях палаточного типа, посвященные соблюдению требований пожарной безопасности. Руководству лагерей были выданы методические рекомендации ввести особый противопожарный режим. Руководство лагеря «Кот и Дуб» решило принять меры во избежание трагедии и издало приказ об отключении электроэнергии в палатках.  

22 июля в Хабаровском крае в палаточном лагере произошел пожар, в результате которого погибли 4 ребенка. Огонь уничтожил 20 из 26 палаток. Было возбуждено уголовное дело.

МЧС России начало разработку требований безопасности к палаточным лагерям, будут проведены внеплановые проверки ряда летних детских оздоровительных учреждений. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Николай Козловский: Благодаря губернатору заложен прочный фундамент для реализации проектов в Великих Луках
26 июля 2019
Николай Козловский: Благодаря губернатору заложен прочный фундамент для реализации проектов в Великих Луках
10 млн рублей выделят на ремонт дворов в Великих Луках
26 июля 2019
10 млн рублей выделят на ремонт дворов в Великих Луках
Ограду Троицкого моста Пскова хотят восстановить за счёт виновников ДТП
26 июля 2019
Ограду Троицкого моста Пскова хотят восстановить за счёт виновников ДТП
Ремонтно-реставрационные работы пройдут в двух музыкальных школах Пскова и Великих Лук
26 июля 2019
Ремонтно-реставрационные работы пройдут в двух музыкальных школах Пскова и Великих Лук
Боевые машины армии Китая привезли в Псковскую область на соревнования «Десантный взвод»
26 июля 2019
Боевые машины армии Китая привезли в Псковскую область на соревнования «Десантный взвод»
Перекресток улиц Народной и Юбилейной в Пскове закроют для автомобилей
26 июля 2019
Перекресток улиц Народной и Юбилейной в Пскове закроют для автомобилей
Участники конкурса «Десантный взвод» из разных стран прибывают в Псков
26 июля 2019
Участники конкурса «Десантный взвод» из разных стран прибывают в Псков
116 современных образовательных центров откроются в псковских школах к 2020 году
26 июля 2019
116 современных образовательных центров откроются в псковских школах к 2020 году

Идет загрузка...