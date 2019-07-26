Подготовка первого «кикоинского класса» началась в Пскове

12:42, 26 июля 2019, ПАИ

Первый «кикоинский класс» откроется в Пскове 1 сентября, обучение в нём будет вестись с 5-го класса. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, в средней общеобразовательной школе № 1 имени Леона Поземского строители уже начали обустраивать помещение для нового класса.

Сейчас идет подготовка к отделочным работам, профинансирует их муниципалитет. В следующем месяце Курчатовский институт оснастит класс необходимым оборудованием: интерактивной доской, автоматизированным местом преподавателя, учебной метеорологической станцией и индивидуальными наборами для учеников, чтобы они смогли проводить опыты по естественно-научным дисциплинам. При этом новое учебное оборудование будет предоставляться каждый год.

Псковский государственный университет помогает учителям школы работать над учебной программой, которая будет обновляться ежегодно, добавили в пресс-службе.

В марте в Пскове прошли XXXIII Кикоинские чтения. Город принимал их впервые. Это стало возможным благодаря договоренности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с президентом Курчатовского института Михаилом Ковальчуком.

Михаил Ковальчук подчеркнул, что есть все условия для того, чтобы Псков стал одной из ключевых точек воспитания интеллекта. Новый класс в средней общеобразовательной школе № 1 будет носить имя выдающегося ученого, физика-ядерщика И. К. Кикоина.