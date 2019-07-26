0
13:59
Николай Козловский: Благодаря губернатору заложен прочный фундамент для реализации проектов в Великих Луках
13:16
10 млн рублей выделят на ремонт дворов в Великих Луках
12:02
Ограду Троицкого моста Пскова хотят восстановить за счёт виновников ДТП
11:54
В Пскове установили владелицу поднятого дайверами со дна реки Великой кошелька
11:52
Ремонтно-реставрационные работы пройдут в двух музыкальных школах Пскова и Великих Лук
11:11
Боевые машины армии Китая привезли в Псковскую область на соревнования «Десантный взвод»
10:44
Перекресток улиц Народной и Юбилейной в Пскове закроют для автомобилей
Еще новости
Общество

Подготовка первого «кикоинского класса» началась в Пскове

Первый «кикоинский класс» откроется в Пскове 1 сентября, обучение в нём будет вестись с 5-го класса. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, в средней общеобразовательной школе № 1 имени Леона Поземского строители уже начали обустраивать помещение для нового класса.

Сейчас идет подготовка к отделочным работам, профинансирует их муниципалитет. В следующем месяце Курчатовский институт оснастит класс необходимым оборудованием: интерактивной доской, автоматизированным местом преподавателя, учебной метеорологической станцией и индивидуальными наборами для учеников, чтобы они смогли проводить опыты по естественно-научным дисциплинам. При этом новое учебное оборудование будет предоставляться каждый год.

Псковский государственный университет помогает учителям школы работать над учебной программой, которая будет обновляться ежегодно, добавили в пресс-службе.

В марте в Пскове прошли  XXXIII Кикоинские чтения. Город принимал их впервые. Это стало возможным благодаря договоренности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с президентом Курчатовского института Михаилом Ковальчуком. 

Михаил Ковальчук подчеркнул, что есть все условия для того, чтобы Псков стал одной из ключевых точек воспитания интеллекта. Новый класс в средней общеобразовательной школе № 1 будет носить имя выдающегося ученого, физика-ядерщика И. К. Кикоина.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Николай Козловский: Благодаря губернатору заложен прочный фундамент для реализации проектов в Великих Луках
26 июля 2019
Николай Козловский: Благодаря губернатору заложен прочный фундамент для реализации проектов в Великих Луках
10 млн рублей выделят на ремонт дворов в Великих Луках
26 июля 2019
10 млн рублей выделят на ремонт дворов в Великих Луках
Ограду Троицкого моста Пскова хотят восстановить за счёт виновников ДТП
26 июля 2019
Ограду Троицкого моста Пскова хотят восстановить за счёт виновников ДТП
Ремонтно-реставрационные работы пройдут в двух музыкальных школах Пскова и Великих Лук
26 июля 2019
Ремонтно-реставрационные работы пройдут в двух музыкальных школах Пскова и Великих Лук
Боевые машины армии Китая привезли в Псковскую область на соревнования «Десантный взвод»
26 июля 2019
Боевые машины армии Китая привезли в Псковскую область на соревнования «Десантный взвод»
Перекресток улиц Народной и Юбилейной в Пскове закроют для автомобилей
26 июля 2019
Перекресток улиц Народной и Юбилейной в Пскове закроют для автомобилей
Участники конкурса «Десантный взвод» из разных стран прибывают в Псков
26 июля 2019
Участники конкурса «Десантный взвод» из разных стран прибывают в Псков
116 современных образовательных центров откроются в псковских школах к 2020 году
26 июля 2019
116 современных образовательных центров откроются в псковских школах к 2020 году

Идет загрузка...