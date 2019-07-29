Фестиваль рыбной ловли прошел в Пустошкинском районе

09:31, 29 июля 2019, ПАИ

Фестиваль рыбной ловли прошел в деревне Соино Пустошкинского района 28 июля, сообщил в своем Instagram председатель комитета по спорту Псковской области Иван Штылин.

Праздник, в котором приняло участие 30 человек, был приурочен к Дню Военно-морского флота. Время, отведенное для рыбной ловли, составляло 3 часа. Иван Штылин отметил, что участники от «самых маленьких до опытных рыбаков» совмещали «приятное с полезным».

«Ну, а потом уха. Мероприятие отличное. Погода шикарная, хоть и не очень рыбная», — рассказал он. Иван Штылин пообещал участникам, что следующем году обязательно примет непосредственное участие в фестивале.

За организацию мероприятия Иван Штылин поблагодарил главу Пригородной волости Александра Шупилова и председателя комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрея Козлова.

18 июля Иван Штылин подал документы в территориальную избирательную комиссию для выдвижения кандидатом на пост главы Пустошкинского района от партии «Единая Россия».