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Фестиваль рыбной ловли прошел в Пустошкинском районе
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Общество

Фестиваль рыбной ловли прошел в Пустошкинском районе

Instagram Ивана Штылина

Фестиваль рыбной ловли прошел в деревне Соино Пустошкинского района 28 июля, сообщил в своем Instagram председатель комитета по спорту Псковской области Иван Штылин.

Праздник, в котором приняло участие 30 человек, был приурочен к Дню Военно-морского флота. Время, отведенное для рыбной ловли, составляло 3 часа. Иван Штылин отметил, что участники от «самых маленьких до опытных рыбаков» совмещали «приятное с полезным».

«Ну, а потом уха. Мероприятие отличное. Погода шикарная, хоть и не очень рыбная», — рассказал он. Иван Штылин пообещал участникам, что следующем году обязательно примет непосредственное участие в фестивале.

За организацию мероприятия Иван Штылин поблагодарил главу Пригородной волости Александра Шупилова и председателя комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрея Козлова.

18 июля Иван Штылин подал документы в территориальную избирательную комиссию для выдвижения кандидатом на пост главы Пустошкинского района от партии «Единая Россия».

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