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Финал кубка Псковской области по футболу пройдёт в Великих Луках 11 августа

Фото из группы «Псковский футбол» в социальной сети «ВКонтакте».

11 августа, в день физкультурника, в Великих Луках состоится финал кубка Псковской области по футболу. В матче встретятся великолукский «Экспресс» и «ВДВ-Купол-ПЭМЗ» из Пскова. Об этом сообщается в группе «Псковский футбол» в социальной сети «ВКонтакте».

Последний раз финал кубка региона проходил в Великих Луках в 2015 году. Тогда трофей достался великолучанам. После 2015 года матчи проходили в Пскове и все кубки доставались десантникам.

В июле команда «ВДВ-Купол-ПЭМЗ» стала обладателем кубка Пскова по футболу, обойдя команду «Автофаворит» со счётом 4:0. А в мае команда «ВДВ-Купол-ПЭМЗ» выиграла суперкубок Пскова по футболу. Примечательно, что в том матче десантники также вырвали победу у «Автофаворита» со счётом 4:0.

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