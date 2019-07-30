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Общество

Приостановлена работа палаточного лагеря «Русская земля» в Печорском районе

Приостановлена деятельность палаточного лагеря «Русская земля» в Печорском районе. Такое решение было принято в связи с выявленными недостатками в его работе. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании по вопросу обеспечения пожарной безопасности в детских загородных лагерях региона 30 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

При этом Михаил Ведерников подчеркнул, что такие проекты как лагерь «Русская земля» нужно поддерживать. «Лагерь хороший и делают они хорошее дело», - сказал губернатор.

Ранее сотрудники областного управления МЧС провели профилактические мероприятия в палаточных лагерях, работающих на территории региона. Руководителям лагерей выдали методические рекомендации ввести особый противопожарный режим. В результате директор лагеря «Кот и Дуб» в Пушкиногорском районе принял решение обесточить палатки во избежание трагедии.

22 июля в Хабаровском крае в палаточном лагере произошел пожар. Огонь уничтожил 20 из 26 палаток и унёс жизни четырёх детей. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

После ЧП в Хабаровском крае МЧС России приступило к разработке требований безопасности к палаточным лагерям.

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