0
15:08
В Псковской области увеличат размер единовременной выплаты ветеранам
14:32
Парад и салют в честь 75-летия Победы планируют дать в городах воинской славы Псковской области
14:18
Более 400 военнослужащих принимают участие в соревнованиях «Десантный взвод» в Псковской области
14:13
Михаил Ведерников: Наша задача не закрывать палаточные лагеря, а организовать их безопасную работу
13:52
Вера Емельянова: Пожарную безопасность удалось обеспечить во всех лагерях Псковской области
13:39
В Псковской области планируют строительство современных детских лагерей
12:58
11-й день рождения отметил псковский торговый комплекс «ПИК60»
Еще новости
Общество

Михаил Ведерников: Наша задача не закрывать палаточные лагеря, а организовать их безопасную работу

 

«Наша общая задача не закрывать палаточные лагеря, а помочь организовать нормальную и безопасную работу», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом с состоявшегося 30 июля совещания по вопросу обеспечения пожарной безопасности в детских загородных лагерях региона передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Говоря о приостановлении деятельности палаточного лагеря «Русская земля» в Печорском районе, глава региона отметил, что причиной этого стала недоработка, в том числе, со стороны администрации Псковской области. «Нужно помочь им устранить все недостатки, помочь доработать в этом году», - заявил Михаил Ведерников.

В качестве примера хорошей работы палаточного лагеря он привёл площадку Молодёжного форума в Себежском районе.

Губернатор напомнил о трагедии, произошедшей в палаточном лагере в Хабаровском крае, где в результате пожара четверо детей погибли и семь человек пострадали. «Некоторые детали произошедшего попали в публичную плоскость», - сказал губернатор и сообщил, что в лагере были зафиксированы нарушения правил пожарной безопасности.

«Мы должны сделать всё, чтобы в Псковской области таких обстоятельств не возникало», - подчеркнул губернатор. Он напомнил, что во всех детских лагерях региона прошли проверки пожарной безопасности, в качестве дополнительных мер создана пожарная дружина, в которую вошли 110 человек.  

Михаил Ведерников добавил, что в стационарных лагерях региона была заменена проводка, следующий шаг – обеспечение их мобильными трансформаторами.

В целом глава региона дал положительную оценку проведённой перед открытием детских лагерей работе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Псковской области увеличат размер единовременной выплаты ветеранам
30 июля 2019
В Псковской области увеличат размер единовременной выплаты ветеранам
Парад и салют в честь 75-летия Победы планируют дать в городах воинской славы Псковской области
30 июля 2019
Парад и салют в честь 75-летия Победы планируют дать в городах воинской славы Псковской области
Более 400 военнослужащих принимают участие в соревнованиях «Десантный взвод» в Псковской области
30 июля 2019
Более 400 военнослужащих принимают участие в соревнованиях «Десантный взвод» в Псковской области
Михаил Ведерников: Наша задача не закрывать палаточные лагеря, а организовать их безопасную работу
30 июля 2019
Михаил Ведерников: Наша задача не закрывать палаточные лагеря, а организовать их безопасную работу
Вера Емельянова: Пожарную безопасность удалось обеспечить во всех лагерях Псковской области
30 июля 2019
Вера Емельянова: Пожарную безопасность удалось обеспечить во всех лагерях Псковской области
В Псковской области планируют строительство современных детских лагерей
30 июля 2019
В Псковской области планируют строительство современных детских лагерей
11-й день рождения отметил псковский торговый комплекс «ПИК60»
30 июля 2019
11-й день рождения отметил псковский торговый комплекс «ПИК60»
На 115 млн рублей снизился долг псковичей по имущественным налогам
30 июля 2019
На 115 млн рублей снизился долг псковичей по имущественным налогам

Идет загрузка...