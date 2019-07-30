Михаил Ведерников: Наша задача не закрывать палаточные лагеря, а организовать их безопасную работу

14:13, 30 июля 2019, ПАИ

«Наша общая задача не закрывать палаточные лагеря, а помочь организовать нормальную и безопасную работу», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом с состоявшегося 30 июля совещания по вопросу обеспечения пожарной безопасности в детских загородных лагерях региона передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Говоря о приостановлении деятельности палаточного лагеря «Русская земля» в Печорском районе, глава региона отметил, что причиной этого стала недоработка, в том числе, со стороны администрации Псковской области. «Нужно помочь им устранить все недостатки, помочь доработать в этом году», - заявил Михаил Ведерников.

В качестве примера хорошей работы палаточного лагеря он привёл площадку Молодёжного форума в Себежском районе.

Губернатор напомнил о трагедии, произошедшей в палаточном лагере в Хабаровском крае, где в результате пожара четверо детей погибли и семь человек пострадали. «Некоторые детали произошедшего попали в публичную плоскость», - сказал губернатор и сообщил, что в лагере были зафиксированы нарушения правил пожарной безопасности.

«Мы должны сделать всё, чтобы в Псковской области таких обстоятельств не возникало», - подчеркнул губернатор. Он напомнил, что во всех детских лагерях региона прошли проверки пожарной безопасности, в качестве дополнительных мер создана пожарная дружина, в которую вошли 110 человек.

Михаил Ведерников добавил, что в стационарных лагерях региона была заменена проводка, следующий шаг – обеспечение их мобильными трансформаторами.

В целом глава региона дал положительную оценку проведённой перед открытием детских лагерей работе.