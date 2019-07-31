Балет в исполнении боевых машин представят на церемонии открытия «Десантного взвода» в Пскове

12:09, 31 июля 2019, ПАИ

Большая концертная программа ждет гостей церемонии открытия международного этапа конкурса «Десантный взвод — 2019» в Пскове. Праздник состоится на полигоне «Завеличье» 3 августа в 10:30, сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Одним из номеров концертной программы станет десантный балет (фигурное вождение на ограниченной площадке) в исполнении квартета боевых машин –БМД-4М. Танец будет сопровождать выступление Заслуженного артиста России Александра Либа. Также в концерте будут участвовать артисты Псковской областной филармонии, 76-й десантно-штурмовой Черниговской дивизии, заслуженный коллектив народного творчества России ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева, Театр танца «Русские узоры».

Завершит концертную программу ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск, который представит свою композицию «Крылатая пехота» и споет гимн всех российских десантников «Синева». Исполнение этого гимна будет сопровождаться десантированием спортсменов-парашютистов с флагами стран-участниц соревнований.

Кроме этого, гостей ждут военные показательные выступления, интерактивные шоу, выставка вооружения и военной техники.

На открытие и закрытие конкурса всех желающих привезут бесплатные автобусы. Всего в конкурсе «Десантный взвод», который пройдет с 3 по 13 августа, принимают участие более 400 военнослужащих из 21 страны.