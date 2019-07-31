0
17:09
Опубликована схема проезда к месту проведения открытия конкурса «Десантный взвод» в Пскове
16:56
Главный санитарный врач Псковской области предложил запретить продажу алкоголя в кафе и ресторанах после 23 часов
14:30
Почти полсотни детей покусали клещи в Псковской области с 24 по 30 июля
13:15
Новым руководителем комитета со соцзащите Псковской области назначена Ольга Евстигнеева
13:14
Армен Мнацаканян покинул пост председателя комитета по соцзащите Псковской области
12:49
Опубликована карта со всеми камерами на дорогах России
12:17
Август в Псковской области будет холоднее нормы
Еще новости
Общество

Балет в исполнении боевых машин представят на церемонии открытия «Десантного взвода» в Пскове

Фото Театрально-концертной дирекции Псковской области

Большая концертная программа ждет гостей церемонии открытия международного этапа конкурса «Десантный взвод — 2019» в Пскове. Праздник состоится на полигоне «Завеличье» 3 августа в 10:30, сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Одним из номеров концертной программы станет десантный балет (фигурное вождение на ограниченной площадке) в исполнении квартета боевых машин –БМД-4М. Танец будет сопровождать выступление Заслуженного артиста России Александра Либа. Также в концерте будут участвовать артисты Псковской областной филармонии, 76-й десантно-штурмовой Черниговской дивизии, заслуженный коллектив народного творчества России ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева, Театр танца «Русские узоры».

Завершит концертную программу ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск, который представит свою композицию «Крылатая пехота» и споет гимн всех российских десантников «Синева». Исполнение этого гимна будет сопровождаться десантированием спортсменов-парашютистов с флагами стран-участниц соревнований.

Кроме этого, гостей ждут военные показательные выступления, интерактивные шоу, выставка вооружения и военной техники.

На открытие и закрытие конкурса всех желающих привезут бесплатные автобусы. Всего в конкурсе «Десантный взвод», который пройдет с 3 по 13 августа, принимают участие более 400 военнослужащих из 21 страны.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Опубликована схема проезда к месту проведения открытия конкурса «Десантный взвод» в Пскове
31 июля 2019
Опубликована схема проезда к месту проведения открытия конкурса «Десантный взвод» в Пскове
Главный санитарный врач Псковской области предложил запретить продажу алкоголя в кафе и ресторанах после 23 часов
31 июля 2019
Главный санитарный врач Псковской области предложил запретить продажу алкоголя в кафе и ресторанах после 23 часов
Почти полсотни детей покусали клещи в Псковской области с 24 по 30 июля
31 июля 2019
Почти полсотни детей покусали клещи в Псковской области с 24 по 30 июля
Новым руководителем комитета со соцзащите Псковской области назначена Ольга Евстигнеева
31 июля 2019
Новым руководителем комитета со соцзащите Псковской области назначена Ольга Евстигнеева
Армен Мнацаканян покинул пост председателя комитета по соцзащите Псковской области
31 июля 2019
Армен Мнацаканян покинул пост председателя комитета по соцзащите Псковской области
Опубликована карта со всеми камерами на дорогах России
31 июля 2019
Опубликована карта со всеми камерами на дорогах России
Август в Псковской области будет холоднее нормы
31 июля 2019
Август в Псковской области будет холоднее нормы
До конца сентября благоустроят «Аллею ветеранов» в Пскове
31 июля 2019
До конца сентября благоустроят «Аллею ветеранов» в Пскове

Идет загрузка...