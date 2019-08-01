Более 700 литров алкоголя без документов изъяли в магазине на улице Советской в Пскове

10:27, 01 августа 2019, ПАИ

Сотрудники отделения полиции № 2 УМВД России по Пскову изъяли в магазине на улице Советской более 700 литров спиртного различных наименований. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе расследования стражи порядка установили, что продавец магазина незаконно торговал алкоголем без лицензии и сопроводительных документов. В ходе проверки выяснилось, что мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Полицейские изъяли незаконную продукцию. По данному факту проводится проверка.

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в регионе активизирована борьба с «наливайками» и незаконной продажей алкоголя. При Общественной палате создана рабочая группа по подготовке предложений для продолжения работы в этом направлении.