Музыкальную школу имени Римского-Корсакова начали ремонтировать в Пскове

11:27, 01 августа 2019, ПАИ

В Пскове начался ремонт музыкальной школы имени Н. А. Римского-Корсакова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Начальник управления строительства и капитального ремонта администрации Пскова Павел Андреев отметил, что в ходе ремонтных работы в музыкальной школе заменят кровлю, частично - балки, обновят внутреннюю отделку и фасад здания. Кроме того, будут отреставрированы форточки окон и переплеты, филенчатые двери, воссоздан дубовый паркет, обновлена лепнина в интерьерах. Помимо этого, предполагается, что в школе будут отреставрированы кованые детали ограждения и хрустальные люстры. Павел Андреев уточнил, что после всех ремонтных работ будет проведено благоустройство территории музыкальной школы.

Также для школы будут закуплены новые музыкальные инструменты, мебель для учебных классов и концертного зала. По словам директора школы Натальи Архиповой, для учреждения будут приобретены 4 рояля и 16 пианино, а также различная мебель.

Наталья Архипова отметила, что на время ремонта школа переехала в другое здание на Комиссаровском переулке, 7а, и частично - в областной колледж искусств (улица Воеводы Шуйского, 2). Ремонт музыкальной школы имени Н. А. Римского-Корсакова должен завершиться в декабре текущего года.

Псковская область получила 200 млн рублей из резервного фонда правительства России на развитие музыкальных школ. 140 млн рублей направят на музыкальную школу имени Н. А. Римского-Корсакова в Пскове, а 60 млн — на детскую музыкальную школу имени М. П. Мусоргского в Великих Луках. Средства выделены по решению президента России Владимира Путина в ответ на обращение губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

На капитальный ремонт музыкальной школы имени Н. А. Римского-Корсакова будут потрачены более 104 млн рублей, а 35,7 млн - на приобретение музыкальных инструментов и мебели для учебных классов и концертного зала.