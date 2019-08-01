«Радости полные штаны»: Оксана Федорова искупалась с дельфинами в Сочи

18:04, 01 августа 2019, ПАИ

Российская телеведущая и певица, победительница конкурса Мисс Вселенная — 2002, уроженка Пскова Оксана Федорова искупалась с дельфинами и белухами в морском порту Сочи. Об этом она рассказала в своем Instagram.

«Радости полные штаны! Оказывается, в морпорту можно поплавать с дельфинами и белухами. Незабываемые ощущения. Шестой год отдыхаем в Сочи, но он не перестаёт удивлять», — написала телеведущая.

Ранее Оксана Федорова опубликовала снимки отдыха на Черном море, где она предстала в платье с глубоким декольте. Также псковичка поделилась в Instagram фотографиями в купальнике и без нижнего белья.