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Общество

«Радости полные штаны»: Оксана Федорова искупалась с дельфинами в Сочи

Instagram Оксаны Федоровой

Российская телеведущая и певица, победительница конкурса Мисс Вселенная — 2002, уроженка Пскова Оксана Федорова искупалась с дельфинами и белухами в морском порту Сочи. Об этом она рассказала в своем Instagram.

Instagram Оксаны Федоровой

«Радости полные штаны! Оказывается, в морпорту можно поплавать с дельфинами и белухами. Незабываемые ощущения. Шестой год отдыхаем в Сочи, но он не перестаёт удивлять», — написала телеведущая.

Instagram Оксаны Федоровой

Ранее Оксана Федорова опубликовала снимки отдыха на Черном море, где она предстала в платье с глубоким декольте. Также псковичка поделилась в Instagram фотографиями в купальнике и без нижнего белья.

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