0
18:13
Часть улицы Маргелова в Пскове закроют для остановки автомобилей 3 и 13 августа
18:04
«Радости полные штаны»: Оксана Федорова искупалась с дельфинами в Сочи
17:52
Государственный архив Псковской области к 75-летию Победы оцифрует письма с фронта
17:37
Василий Осипов и Сергей Дмитриев вошли в состав Совета директоров «Псковавиа»
16:00
Последние дни июля в Пскове стали самыми холодными за последние 89 лет
15:47
Восемь псковских семей получили «Подарки для новорожденных»
15:25
Более 40 пчеловодов заявили об участии в «Медовом фестивале»
Еще новости
Общество

В рамках «Медового фестиваля» пройдет благотворительный сбор средств для трехлетней девочки из Пскова

Кира Дегтярёва появилась на свет три года назад. Обычный и здоровый, на первый взгляд, ребёнок. Их с мамой выписали на четвертый день после родов. Но спустя пару дней малышку пришлось госпитализировать в отделение патологии новорожденных. Здесь Кире поставили диагноз — перинатальной поражение центральной нервной системы. А позднее в медицинской карте маленькой девочки появились еще два - первичный иммунодефицит, детский церебральный паралич (ДЦП).

Чтобы Кира развивалась как ее сверстники, малышке необходим дорогостоящий курс реабилитации, рассказали Псковскому агентству информации в региональном отделении Российского детского фонда

.«Клиника доктора Мышляева» (Нижний Новгород) готова взять псковичку, чтобы провести полномасштабное обследование, организовать занятия с психологом и логопедом, а также комплекс лечебной физкультуры. По словам медиков, это позволит девочке ходить без помощи мамы. На курс реабилитации требуется 185 тысяч 600 рублей.

Средства для Киры Дегтярёвой будут собирать, в том числе, во время «Медового фестиваля» в Пскове 17 августа.

Организатором мероприятия выступает Псковское агентство информации и Медиахолдинг Псковской области при поддержке регионального комитета по культуре.

Посмотреть сюжет ГТРК «Псков» о Кире Дегтярёвой можно здесь >>>.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Медовый фестиваль
Более 40 пчеловодов заявили об участии в «Медовом фестивале» В рамках «Медового фестиваля» пройдет благотворительный сбор средств для трехлетней девочки из Пскова Организатор «Медового фестиваля» станет гостем ПАИ-live В редакции Псковского агентства информации вручили приз победительнице медового конкурса Эксперт: В Псковской области нет массовой гибели пчел Литр мёда разыграет среди своих читателей Псковское агентство информации На псковский «Медовый фестиваль» поданы 25 заявок от пчеловодов Медовый фестиваль состоится в Пскове 17 августа Сладкая жизнь Медовый фестиваль – 2018 (ВИДЕО)
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Часть улицы Маргелова в Пскове закроют для остановки автомобилей 3 и 13 августа
01 августа 2019
Часть улицы Маргелова в Пскове закроют для остановки автомобилей 3 и 13 августа
«Радости полные штаны»: Оксана Федорова искупалась с дельфинами в Сочи
01 августа 2019
«Радости полные штаны»: Оксана Федорова искупалась с дельфинами в Сочи
Государственный архив Псковской области к 75-летию Победы оцифрует письма с фронта
01 августа 2019
Государственный архив Псковской области к 75-летию Победы оцифрует письма с фронта
Василий Осипов и Сергей Дмитриев вошли в состав Совета директоров «Псковавиа»
01 августа 2019
Василий Осипов и Сергей Дмитриев вошли в состав Совета директоров «Псковавиа»
Последние дни июля в Пскове стали самыми холодными за последние 89 лет
01 августа 2019
Последние дни июля в Пскове стали самыми холодными за последние 89 лет
Восемь псковских семей получили «Подарки для новорожденных»
01 августа 2019
Восемь псковских семей получили «Подарки для новорожденных»
Более 40 пчеловодов заявили об участии в «Медовом фестивале»
01 августа 2019
Более 40 пчеловодов заявили об участии в «Медовом фестивале»
Начался медовый ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
01 августа 2019
Начался медовый ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)

Идет загрузка...