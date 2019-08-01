В рамках «Медового фестиваля» пройдет благотворительный сбор средств для трехлетней девочки из Пскова

15:00, 01 августа 2019, ПАИ

Кира Дегтярёва появилась на свет три года назад. Обычный и здоровый, на первый взгляд, ребёнок. Их с мамой выписали на четвертый день после родов. Но спустя пару дней малышку пришлось госпитализировать в отделение патологии новорожденных. Здесь Кире поставили диагноз — перинатальной поражение центральной нервной системы. А позднее в медицинской карте маленькой девочки появились еще два - первичный иммунодефицит, детский церебральный паралич (ДЦП).

Чтобы Кира развивалась как ее сверстники, малышке необходим дорогостоящий курс реабилитации, рассказали Псковскому агентству информации в региональном отделении Российского детского фонда

.«Клиника доктора Мышляева» (Нижний Новгород) готова взять псковичку, чтобы провести полномасштабное обследование, организовать занятия с психологом и логопедом, а также комплекс лечебной физкультуры. По словам медиков, это позволит девочке ходить без помощи мамы. На курс реабилитации требуется 185 тысяч 600 рублей.

Средства для Киры Дегтярёвой будут собирать, в том числе, во время «Медового фестиваля» в Пскове 17 августа.

Организатором мероприятия выступает Псковское агентство информации и Медиахолдинг Псковской области при поддержке регионального комитета по культуре.

Посмотреть сюжет ГТРК «Псков» о Кире Дегтярёвой можно здесь >>>.