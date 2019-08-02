Юлия Пересильд поздравила псковичей с Днем ВДВ

15:24, 02 августа 2019, ПАИ

Актриса театра и кино, уроженка Пскова Юлия Пересильд в своем Instagram поздравила всех с Днем Воздушно-десантных войск, который отмечается ежегодно 2 августа.

«С днём ВДВ! Это как-то исторически сложилось, что в Пскове всегда этот день помнят», — написала актриса. Юлия Пересильд рассказала, что 2 августа она находится в Выборге Ленинградской области, и ее «немного повеселило», что на шпиле крепости висит флаг ВДВ.

Военнослужащих и ветеранов ВДВ поздравили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Глава региона подчеркнул, что псковские десантники всегда безукоризненно следовали своему долгу. Председатель регионального парламента отметил, что десантники выбрали для себя тяжёлый ратный труд.

Также 2 августа состоялся традиционный праздник, посвященный дню ВДВ.