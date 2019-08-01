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Спорт

«Золото» завоевали псковичи на соревнованиях по гребному спорту в Нижнем Новгороде

Фото с портала «Псковский спорт».

Спортсмены псковской детской спортивной школы «Ника» Артем Кисловский и Илья Безлук заняли первое место на всероссийских соревнованиях по гребному спорту, которые проходили в Нижнем Новгороде. Об этом пишет портал «Псковский спорт».

Псковичи завоевали «золото» в парной двойке на дистанции одна тысяча метров. Серебренными призёрами стали спортсмены из Калининградской области, бронзовыми — из Ростовской области.

Всего во всероссийских соревнованиях по гребному спорту в Нижнем Новгороде приняли участие 444 спортсмена из 21 региона России.

В конце июля пскович Александр Матвеев в парной двойке вместе с Никитой Еськиным завоевал «бронзу» на чемпионате мира по академической гребле в Сарасоте (США). Ещё ряд псковских гребцов готовятся сейчас к другим турнирам. Так, Павел Сорин находится на тренировочном сборе на Валдае. А спортсмен отделения адаптивного спорта Вадим Морозов ведет подготовку к кубку России по академической гребле, который пройдет в Москве с 16 по 18 августа.

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