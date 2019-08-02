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Общество

Фольклорные и танцевальные коллективы выступят на «Медовом фестивале» в Пскове

Группа «РазноСолы»

Фольклорные и танцевальные коллективы выступят на «Медовом фестивале» в Пскове 17 августа, сообщила Псковскому агентству информации руководитель спецпроектов Медиахолдинга Псковской области Дарья Никифорова.

Номерами эстрадной и театральной хореографии гостей праздника порадует коллектив «Айседора» (художественный руководитель - Лидия Петрова). «Айседора» не единожды становился лауреатом и дипломантом международных и всероссийских хореографических конкурсов.

Коллектив содействует творческому развитию и повышения культурного уровня детей, подростков и молодёжи в Пскове и области.

С танцевальными номерами на праздничной площадке также выступит образцовый хореографический ансамбль «Мозаика», в составе которого более 200 танцоров от 3 до 20 лет. Репертуар богат направлениями от народных танцев до брейк-данса.

Танцоры неоднократно побеждали на всероссийских, международных конкурсах и фестивалях в России, Польше, Эстонии, Латвии, Чехии, Болгарии и Украине.

Музыкальную программу «Фейерверк хитов народных песен» на площадке «Медового фестиваля» представит «залихватская компания» – фолк-группа  «РазноСолы».

Известные песни музыканты исполнят в авторской аранжировке. Гости фестиваля услышат сольные инструментальные номера, кавер-версии эстрадных хитов и многое другое. 

В состав коллектива входят Константин Васильев (контрабас, бас-гитара, вокал), Денис Горев (балалайка, вокал), Игорь Милехин (перкуссия, вокал), Денис Разумов (баян, вокал), Андрей Евстафьев (гитара, вокал) и Елена Федина (вокал).

Организаторами «Медового фестиваля» выступили Псковское агентство информации и Медиахолдинг Псковской области при поддержке регионального комитета по культуре.

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