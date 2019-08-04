День железнодорожника отметили в Пскове

15:41, 04 августа 2019, ПАИ

Праздничные мероприятия в честь Дня железнодорожника состоялись в Пскове на стадионе «747» 4 августа. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, там собрались работники железнодорожной отрасли с семьями, ветераны РЖД, представители областной и городской власти.

От имени и. п. главы города Пскова Елены Полонской и Псковской городской Думы к железнодорожникам обратился депутат гордумы Эдуард Белов, который пожелал «гладких путей и высоких скоростей», а также вручил поздравительный адрес председателю Псковской узловой рабочей группы Юсупу Юсупову.

Заместитель председателя комитета по транспорту Псковской области Игорь Сильченков подчеркнул, что День железнодорожника – это общий праздник для всей страны. Он напомнил, что 3 августа скоростной поезд «Ласточка» связал Санкт-Петербург, Псков и Печоры.

В пресс-службе добавили, что праздник продолжился вручением почетных знаков и грамот лучшим железнодорожникам, а затем перед собравшимися выступил артист Сергей Любавин.