0
18:21
День поселка отпраздновали в Бежаницах
17:56
Первая группа участников Всероссийского форума молодых семей прибыла в Псков
17:48
Светлана Седунова: Псковская область может похвастаться качественными медовыми продуктами
16:37
Четвёртая смена проекта «Волонтёры наследия» началась в Печорах
14:48
«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет»
14:31
В пять раз больше зерновых собрали в Псковской области в сравнении с 2018-м годом
13:39
Псковские семьи поблагодарили губернатора за программу «Подарки для новорожденных»
Еще новости
Общество

Названа основная причина лесных пожаров в Сибири

Основной причиной природных пожаров в Сибири стало неосторожное обращение с огнем, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы МЧС Игоря Кобзева.

По его словам, на то, что пожары происходили из-за неосторожного обращения с огнем, указывает расположение большей части очагов возгорания возле дорог. Он также отметил, что жаркая погода, отсутствие осадков и сухие грозы не были главной причиной возгораний лесов в Сибири.

Однако исполняющий обязанности главы Рослесхоза Михаил Климов отметил, что лесные пожары в контролируемых зонах начались все-таки из-за сухих гроз.

Для тушения пожаров Министерство обороны задействовало самолёты по поручению президента России Владимира Путина. В тушении лесных пожаров в Сибири принимают участие экипажи Ил-76 из Псковской области. С 1 по 4 августа авиация Минобороны России потушила лесные пожары в Красноярском крае и Иркутской области на площади 753 гектара.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

День поселка отпраздновали в Бежаницах
05 августа 2019
День поселка отпраздновали в Бежаницах
Первая группа участников Всероссийского форума молодых семей прибыла в Псков
05 августа 2019
Первая группа участников Всероссийского форума молодых семей прибыла в Псков
Светлана Седунова: Псковская область может похвастаться качественными медовыми продуктами
05 августа 2019
Светлана Седунова: Псковская область может похвастаться качественными медовыми продуктами
Четвёртая смена проекта «Волонтёры наследия» началась в Печорах
05 августа 2019
Четвёртая смена проекта «Волонтёры наследия» началась в Печорах
«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет»
05 августа 2019
«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет»
В пять раз больше зерновых собрали в Псковской области в сравнении с 2018-м годом
05 августа 2019
В пять раз больше зерновых собрали в Псковской области в сравнении с 2018-м годом
Псковские семьи поблагодарили губернатора за программу «Подарки для новорожденных»
05 августа 2019
Псковские семьи поблагодарили губернатора за программу «Подарки для новорожденных»
Эксперты отметили ранний отлет аистов из Псковской области
05 августа 2019
Эксперты отметили ранний отлет аистов из Псковской области

Идет загрузка...