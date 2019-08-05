Названа основная причина лесных пожаров в Сибири

14:02, 05 августа 2019, ПАИ

Основной причиной природных пожаров в Сибири стало неосторожное обращение с огнем, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы МЧС Игоря Кобзева.

По его словам, на то, что пожары происходили из-за неосторожного обращения с огнем, указывает расположение большей части очагов возгорания возле дорог. Он также отметил, что жаркая погода, отсутствие осадков и сухие грозы не были главной причиной возгораний лесов в Сибири.

Однако исполняющий обязанности главы Рослесхоза Михаил Климов отметил, что лесные пожары в контролируемых зонах начались все-таки из-за сухих гроз.

Для тушения пожаров Министерство обороны задействовало самолёты по поручению президента России Владимира Путина. В тушении лесных пожаров в Сибири принимают участие экипажи Ил-76 из Псковской области. С 1 по 4 августа авиация Минобороны России потушила лесные пожары в Красноярском крае и Иркутской области на площади 753 гектара.