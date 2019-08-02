Губернаторская повестка: «Сириус», «Ласточка» и День ВДВ

15:52, 05 августа 2019, ПАИ

Минувшая неделя, несмотря на традиционное летнее затишье, выдалась достаточно насыщенной. В Пскове региональные власти подводили итоги уже состоявшихся мероприятий и планировали новые. Кроме того, была озвучена информация о целом ряде значимых для области проектов. Подробности — в обзоре Псковского агентства информации.

Награда найдет героев

29 июля в Псковской области началась выдача «Подарков для новорожденных». Это сертификат номиналом 5 тысяч рублей от благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги», поздравительная открытка за подписью губернатора и памятная медаль «Рожденному на земле Псковской». На медали предусмотрено место для гравировки имени и даты рождения ребенка, которая делается бесплатно.

Родителям малышей, появившихся на свет с 1 января до конца июля 2019 года, получат подарки в органах соцзащиты. Ну, а начиная с августа награда будет находить «героев» уже в роддоме, при выписке.

Кстати, напомним, что по всем возникающим вопросам родители могут обращаться в областной комитет по здравоохранению по телефону (8112) 29-99-43, в комитет по социальной защите по телефону (8112) 29-99-98 (добавочный — 136 или 135).

Ганзейское эхо

29 июля в Пскове подвели итоги 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени, проходивших в конце июня в областной столице. Михаил Ведерников констатировал, что «все мероприятия культурной программы прошли на высоком организационном уровне», а сама она «была зрелищной и насыщенной». Глава региона напомнил, что по совокупным оценкам культурные мероприятия Ганзы собрали 70 тысяч человек. И выразил надежду, что мероприятия событийного туризма в Пскове еще не раз покажут аналогичные цифры.

Действительно, масштабный ганзейский фестиваль, на который собрались гости из нескольких десятков европейских городов, стал хорошей школой для псковских организаторов. И теперь важно осмыслить полученный опыт и воплотить его в новых проектах. Для начала — сделав постоянными те мероприятия ганзейской программы, которые получили наибольшее признание у участников и зрителей. Это, в частности, кинофестиваль «Западные ворота», хоровой фестиваль, фестиваль реконструкторов, экономический форум «Путь навстречу». Региональные власти рассчитывают на финансовую поддержку данных проектов из федерального бюджета уже в 2020 году.

Заниматься организацией и проведением такого рода крупных мероприятий теперь будет специальная структура, которую планируется создать на базе Театрально-концертной дирекции Псковской области: об этом Михаил Ведерников также рассказал на заседании оргкомитета, посвященного итогам Ганзы-2019.

По мнению губернатора, «если будет структура, которая возьмет на себя функцию организации таких мероприятий, со временем все они выйдут на высокий профессиональный уровень». В ближайшее время главе региона должны представить кандидатуру «главного по фестивалям».

Рабочие планы

Также 29 июля состоялась рабочая встреча Михаила Ведерникова с сенатором от Псковской области, секретарем Генерального совета «Единой России» Андреем Турчаком. Глава региона обсудил с ним реализацию национальных и партийных проектов в Псковской области: «Городская среда», «Культура малой Родины», новой программы по приобретению школьных автобусов.

Михаил Ведерников поблагодарил Андрея Турчака за оказание помощи в возведении физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в Плюссе и Новоржеве в рамках реализации партийного проекта «Детский спорт». Теперь областные власти рассчитывают на строительство еще двух подобных спортивных сооружений в муниципалитетах в 2020-м году. Также Андрей Турчак пообещал поддержать заявку региона на участие в программе по строительству и оснащению фельдшерско-акушерских пунктов.

В ходе рабочей встречи губернатор и член Совфеда договорились проработать вопрос строительства бассейна с универсальным спортивным залом в Великих Луках, а кроме того — лоббировать создание в Пскове кадетского корпуса, который будет носить имя героев 6-й роты.

Помогать, а не закрывать

30 июля в Пскове обсуждали вопросы обеспечения пожарной безопасности в детских загородных лагерях. Поводом обратить особое внимание на эту тему стала трагедия, произошедшая в палаточном лагере в Хабаровском крае, где в результате пожара четверо детей погибли и семь человек пострадали.

«Наша общая задача - не закрывать палаточные лагеря, а помочь организовать нормальную и безопасную работу», - подчеркнул губернатор. В качестве примера он привел палаточный лагерь «Русская земля» в Печорском районе, деятельность которого как раз была приостановлена после проверки. «Нужно помочь им устранить все недостатки, помочь доработать в этом году», - заявил Михаил Ведерников. А вот в качестве примера хорошей работы палаточного лагеря губернатор привёл площадку Молодёжного форума «Без границ», недавно проходившего в Себежском районе.

Но главная новость — это то, что власти Псковской области намерены в ближайшие годы начать строительство нескольких новых детских загородных лагерей. По словам Михаила Ведерникова, первый такой проект планируется запустить в регионе на условиях концессии в 2021-2022 годах.

За нашу и вашу Победу

30 июля состоялось заседание оргкомитета «Победа», прошедшего под председательством Михаила Ведерникова. На нем было объявлено, что в Псковской области планируют к 75-летию Победы увеличить размер единовременной выплаты участникам Великой Отечественной войны. Сейчас она составляет 5000 рублей. Данная инициатива будет учтена при верстке бюджета области на 2020 год. Ну, а пока что Михаил Ведерников поручил актуализировать списки участников войны и ответственно подходить к рассылке поздравительных открыток: чтобы ни один ветеран не остался без внимания.

Губернатор сообщил, что регион уже направил обращение в Министерство обороны РФ с просьбой оказать содействие в организации парада в 2020 году не только в Пскове, но и в Великих Луках. Серия приуроченных к 9 мая мероприятий пройдет и в поселке Идрица Себежского района: ведь с этим населенным пунктом тесно связана история Знамени Победы. Причем региональные власти рассчитывают привлечь для празднования федеральное финансирование.

Ключевая должность

31 июля стало известно, что Армен Мнацаканян, 8 лет занимавший пост руководителя комитета по социальной защите Псковской области, сложил полномочия по собственному желанию. Новым руководителем без преувеличения ключевого регионального комитета стала Ольга Евстигнеева, ранее являвшаяся помощником губернатора по социальным вопросам.

Михаил Ведерников на встрече с нею отметил, что комитет по соцзащите - «это один из важнейших комитетов в структуре органов власти Псковской области». «В зоне его ответственности более 300 тысяч человек, это почти половина населения области, поэтому важно сохранить преемственность и обеспечить стабильное функционирование всей системы», - подчеркнул глава региона.

Никто кроме нас!

2 августа в Пскове отмечали «второй день города»: День Воздушно-десантных войск. Михаил Ведерников по традиции поздравил с праздником личный состав и ветеранов ВДВ, подчеркнув, что в Псковской области практически нет людей, чьи близкие, родственники или друзья не служили бы в 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. «Каждая ваша победа, каждый подвиг единодушно и с гордостью отмечается всем регионом. И точно также все мы объединяемся, когда наши десантники сталкиваются с трудностями или вынуждены на передовой биться за честь и спокойствие нашей страны», — отметил он.

Особые слова благодарности губернатор выразил ветеранам. «В глазах подрастающего поколения вы — настоящие герои, чья сила, доблесть и отвага являются подлинным и достойным примером для подражания», — добавил он и поблагодарил за службу стране, многолетний ратный труд и вклад в безопасное настоящее и будущее России.

А еще в этот день губернатор на своей странице в Instagram рассказал о своем визите поддержки к псковским десантникам, которые служат в Сирии. По словам Михаила Ведерникова, там военнослужащие 76-й дивизии делают «большое и нужно дело - возвращают детство сирийским детям, помогают вернуться в родном дом старикам и дарят надежду на мирное будущее древней сирийской земле». «Все вместе и каждый из наших героев в отдельности достойны глубочайшего уважения и признательности. Они - наша гордость и достойный пример для нашей молодёжи», - написал Михаил Ведерников.

Восход «Сириуса»

2 августа Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram, что Псковская область победила в конкурсном отборе по созданию регионального центра по работе с одаренными детьми – «Сириус». Детали этого проекта он обсудил с руководителем фонда «Талант и успех», сопредседателем центрального штаба Общероссийского народного фронта Еленой Шмелевой.

Губернатор отметил, что в Псковской области выстроена система выявления и поддержки талантливых детей. Он уверен, что создание «Сириуса» придаст ей дополнительное развитие. Работы начнутся уже в сентябре. Стратегическими партнерами в его реализации выступят Псковский государственный университет, объединенный Псково-Изборский и Пушкинский музеи-заповедники, а также Псковская епархия.

«Сделаем всё необходимое, чтобы наши талантливые детки, педагоги и директора школ оставались в регионе, и получали всё, что им необходимо!» – заверил Михаил Ведерников.

Полет «Ласточки»

4 августа, в первое воскресенье последнего месяца лета, в России отмечается еще один профессиональный праздник, значимый для Псковской области: День железнодорожника. Ведь в нашем регионе есть целый ряд населённых пунктов, являющихся важными железнодорожными узлами: это Новосокольники, Струги Красные, Плюсса, Бежаницы и Дно.

Поздравляя работников российских железных дорог, Михаил Ведерников напомнил, что за последние полтора года в области запустили несколько маршрутов скоростных поездов «Ласточка», разработан совместного с РЖД проект транспортно-логистического хаба в особой экономической зоне «Моглино», а сейчас обсуждается возобновление маршрутов из Пскова в столицы прибалтийских стран.

Кстати, буквально накануне, 3 августа, «Ласточка» прибыла из Санкт-Петербурга в Печоры: теперь по выходным этот город связан с северной столицей скоростным железнодорожным сообщением. А всего за год «Ласточки» перевезли в Псковской области почти 550 тысяч пассажиров.