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Общество

Под Псковом проходит один из самых зрелищных этапов «Десантного взвода»

Международный конкурс полевой выучки «Десантный взвод» 8 августа проходит на полигоне «Струги Красные». Это третий этап, экипажи боевых машин соревнуются в гонке преследования. На старт вышли команды России, Белоруссии, Ирана, Венесуэллы, Китая, Казахстана и Алжира, передает корреспондент Псковского агентства информации.

От каждой команды на старт выходят по два экипажа.

«Очень много извилистых участков на трассе. И многое зависит от механика-водителя», - прокомментировал старший сержант, командир одного из российских экипажей Егор Фызылов.

Он добавил, что представители российской команды второй год выходят на эту трассу, а потому многое знакомо и привычно - «нет ничего нового».

По правилам экипажи должны преодолеть трассу и сделать выстрелы на точность. Очки, набранные экипажами, суммируются. Старты даются в соответствии с таблицей результатов и занятых мест по итогам предшествующих этапов конкурса.

Итоги третьего этапа озвучат в конце дня.

Закрытие запланировано на 13 августа, пройдет оно на полигоне «Завеличье» под Псковом.

О предшествующих этапах можно прочитать здесь >>> и здесь >>>.

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