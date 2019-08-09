12 проектов развития движения молодых семей разработали участники форума в Псковской области

14:47, 09 августа 2019, ПАИ





Участники Всероссийского форума молодых семей в Псковской области разработали 12 проектов развития движения молодых семей. Об этом сообщил программный директор форума, руководитель Агентства социально-демографического развития Григорий Сайфуллин на пресс-конференции 9 сентября. Он выразил надежду, что эти проекты реализуются, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Нам хотелось создать профессиональную насыщенную знаниями атмосферу и сохранить при этом теплоту [мероприятия], — отметил Григорий Сайфуллин. — Мы стремились к целостности программы».

По его словам, встреча участников форума с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном «задала тон форуму». «Атмосфера на форуме получилась самая настоящая, самая живая. Все участники стали близки за эти дни», — заявил программный директор форума.

Всероссийский форум молодых семей прошел в Псковской области с 5 по 9 августа. Его участниками стали более 400 человек из 40 субъектов России. Финалом форума стала презентация нового арт-объекта «Семейного древа сердец» в Пскове.