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Участники армейского конкурса «Десантный взвод» посетили Изборскую крепость
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Общество

Участники армейского конкурса «Десантный взвод» посетили Изборскую крепость

Фото департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России

Участники армейского конкурса «Десантный взвод» посетили Псковский Кремль, Изборскую крепость, Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь и достопримечательности Острова 11 августа, сообщили Псковскому агентству информации в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Фото департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России

Так, команды Венесуэлы, Ирана и Белоруссии посетили Изборскую крепость, собор Рождества Христова и Труворово городище. Отмечается, что особый интерес у десантников вызвали Словенские ключи и Городищенское озеро.

Фото департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России

«В Пскове я уже во второй раз, - сообщил руководитель делегации Венесуэлы полковник Мануэль Марухо, -  Я также был здесь на конкурсе в прошлом году. И каждый раз приезжая сюда я с нетерпением жду встречи с русской культурой, ее незабываемой атмосферой. Нам очень нравятся российские исторические и архитектурные памятники, кухня и вся обстановка, которая царит на конкурсе. Организаторами все сделано на высшем уровне».

Фото департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России

13 августа в Пскове на полигоне «Завеличье» состоится церемония закрытия конкурса «Десантный взвод». Всего в армейском конкурсе участвуют более 400 военнослужащих из 21 страны.

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