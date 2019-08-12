Участники армейского конкурса «Десантный взвод» посетили Изборскую крепость

09:25, 12 августа 2019, ПАИ

Участники армейского конкурса «Десантный взвод» посетили Псковский Кремль, Изборскую крепость, Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь и достопримечательности Острова 11 августа, сообщили Псковскому агентству информации в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Так, команды Венесуэлы, Ирана и Белоруссии посетили Изборскую крепость, собор Рождества Христова и Труворово городище. Отмечается, что особый интерес у десантников вызвали Словенские ключи и Городищенское озеро.

«В Пскове я уже во второй раз, - сообщил руководитель делегации Венесуэлы полковник Мануэль Марухо, - Я также был здесь на конкурсе в прошлом году. И каждый раз приезжая сюда я с нетерпением жду встречи с русской культурой, ее незабываемой атмосферой. Нам очень нравятся российские исторические и архитектурные памятники, кухня и вся обстановка, которая царит на конкурсе. Организаторами все сделано на высшем уровне».

13 августа в Пскове на полигоне «Завеличье» состоится церемония закрытия конкурса «Десантный взвод». Всего в армейском конкурсе участвуют более 400 военнослужащих из 21 страны.