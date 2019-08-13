Детский фонд поможет в сборе средств для Киры Дегтярёвой на «Медовом фестивале» в Пскове

13:51, 13 августа 2019, ПАИ

Псковское отделение Российского детского фонда не первый год участвует в «Медовом фестивале» и 2019-й не станет исключением, рассказала Псковскому агентству информации заместитель председателя организации Юлия Колесова.

«В этом году мы как партнёры фестиваля будем оператором по сбору средств для маленькой Киры Дегтярёвой, которой требуется порядка 185 тысяч рублей на реабилитацию», - отметила Юлия Колесова.

Посмотреть сюжет ГТРК «Псков» о Кире Дегтярёвой можно здесь >>>.

«У нас на празднике также будет палатка с волонтёрами, которые расскажут гостям «Медового фестиваля» о том, чем занимается Детский фонд, о том, что мы всегда рады любой помощи. Принимаем и вещевую, и любую другую помощь для малообеспеченных семей Пскова и области», - добавила Юлия Колесова.

Медовый фестиваль пройдет с 10:00 до 18:00 17 августа в Детском парке Пскова. Организаторами «Медового фестиваля» выступили Псковское агентство информации и Медиахолдинг Псковской области при поддержке регионального комитета по культуре.