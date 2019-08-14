О модернизации образования и культуры в Псковской области рассказали депутатам

18:23, 14 августа 2019, ПАИ

Председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов и председатель комитета по культуре Жанна Малышева пообщались с депутатами Псковского областного Собрания из фракции «Единая Россия» и обсудили реализацию национальных и партийных проектов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Жанна Малышева отметила, что Псковская область участвует в федеральных партийных программах «Культура малой Родины». Уже в этом году планируется отремонтировать 14 сельских домов культуры, еще 14 учреждений культуры получат новую технику.

Великолукский театр получил субсидию в размере 12,4 млн рублей, из которых 11,5 млн - из федерального бюджета. Это позволило поставить премьерные спектакли и приобрести автобус для гастролей. Еще 6,5 млн рублей с учетом областного софинансирования было выделено Псковскому театру кукол. В 2020 и 2021 годах эти учреждения получат ещё 19 и 15 млн рублей поддержки соответственно.

Также в течение трёх лет в регионе появятся 23 автоклуба. На это предусмотрено более 120 млн рублей. Каждый муниципалитет сможет устраивать культурно-массовые мероприятия в отдаленных населенных пунктах. Сейчас они используются в Островском и Невельском районах.

Александр Седунов рассказал о модернизации учебных учреждений области и строительстве новых школ и детских садов. В регионе появятся дополнительные места в яслях за счет открытия новых садиков в Пскове и Великих Луках. Кроме того, в Дно завершается строительство школы на 500 мест. К 1 сентября 2020 года подрядчик отремонтирует второй корпус школы № 6 в Великих Луках.

В Минпросвещения отправлены заявки на строительство еще семи школ в Гдове, Пыталовском районе и Пскове. В Великих Луках новая школа на 800 мест появится на улице Заслонова.

В регионе будут открыты центры «Цифровой образовательной среды», «Точки роста», в Великих Луках - «Кванториум», также в регионе заработают два «IT-куба». Новое компьютерное оборудование поступит в 150 школ региона. В Псковской области также запустят навигатор по дополнительному образованию.

Александр Седунов рассказал, что с 2020 года стартует программа «Земский учитель». В ее рамках можно получить миллион рублей на улучшение жилищных условий. Также по поручению Михаила Ведерникова будут разработаны дополнительные региональные меры поддержки педагогов.