0
18:09
Галина Неваленная: Вакцинация – самый эффективный способ защиты от гриппа
17:25
Алгоритм взыскания ущерба с «чёрных лесорубов» разработали в Псковской области
16:31
Юлия Пересильд рассказала, как ее дразнили в Пскове
14:53
Главный архитектор Пскова: Приоритетной задачей ставлю не навредить новым строительством в историческом центре
14:44
Одного из псковских медведей изловили в Эстонии и доставили в зоопарк
13:41
Внеочередные проверки пройдут в автошколах Псковской области с плохой статистикой
12:53
Организаторы Дня города в Великих Луках пообещали насыщенную и интересную программу
Еще новости
Общество

Обвиняемый в убийстве 18-летней псковички был близким знакомым ее матери

Пскович, убивший 18-летнюю девушку и поджёгший, чтобы замести следы преступления, квартиру на улице Инженерной в Пскове, оказался близким знакомым ее матери. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Злоумышленник познакомился с женщиной менее, чем за месяц до убийства ее дочери. Причиной убийства стало опасение мужчины, что девушка расскажет полиции о действиях сексуального характера в ее адрес с его стороны, пояснили в пресс-службе СУ СК.

Убийца был задержан 3 августа. Ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «к» части 2 статьи 105 УК РФ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Галина Неваленная: Вакцинация – самый эффективный способ защиты от гриппа
14 августа 2019
Галина Неваленная: Вакцинация – самый эффективный способ защиты от гриппа
Алгоритм взыскания ущерба с «чёрных лесорубов» разработали в Псковской области
14 августа 2019
Алгоритм взыскания ущерба с «чёрных лесорубов» разработали в Псковской области
Юлия Пересильд рассказала, как ее дразнили в Пскове
14 августа 2019
Юлия Пересильд рассказала, как ее дразнили в Пскове
Одного из псковских медведей изловили в Эстонии и доставили в зоопарк
14 августа 2019
Одного из псковских медведей изловили в Эстонии и доставили в зоопарк
Внеочередные проверки пройдут в автошколах Псковской области с плохой статистикой
14 августа 2019
Внеочередные проверки пройдут в автошколах Псковской области с плохой статистикой
Организаторы Дня города в Великих Луках пообещали насыщенную и интересную программу
14 августа 2019
Организаторы Дня города в Великих Луках пообещали насыщенную и интересную программу
Навигатор по дополнительному образованию запустят в Псковской области
14 августа 2019
Навигатор по дополнительному образованию запустят в Псковской области
Школы Псковской области готовы принять 287 педагогов
14 августа 2019
Школы Псковской области готовы принять 287 педагогов

Идет загрузка...