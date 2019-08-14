Обвиняемый в убийстве 18-летней псковички был близким знакомым ее матери

18:15, 14 августа 2019, ПАИ

Пскович, убивший 18-летнюю девушку и поджёгший, чтобы замести следы преступления, квартиру на улице Инженерной в Пскове, оказался близким знакомым ее матери. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Злоумышленник познакомился с женщиной менее, чем за месяц до убийства ее дочери. Причиной убийства стало опасение мужчины, что девушка расскажет полиции о действиях сексуального характера в ее адрес с его стороны, пояснили в пресс-службе СУ СК.

Убийца был задержан 3 августа. Ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «к» части 2 статьи 105 УК РФ.