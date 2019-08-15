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Состояние пострадавшего в смертельном ДТП под Псковом ребенка эксперты называют стабильным

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Девятилетний мальчик, пострадавший в ДТП на трассе Санкт-Петербург — Невель в Островском районе в минувшие выходные, идет на поправку. Об этом в эфире ПАИ- Live рассказал заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Псковской области Юрий Шестаков. Он уточнил в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации, что ребенок в момент аварии «был пристегнут, но получил травмы». «Его здоровью ничего не угрожает, состояние стабильное», - уточнил представитель Госавтоинспекции.

Авария произошла на участке, где не так давно было сделано расширение проезжей части. Прежде здесь было немало ДТП, реконструкция дороги предполагала создание условий для безопасного обгона. Аварийность на этом отрезке дороги снизилась. Авария с грузовиком и двумя легковыми автомашинами произошла именно при выезде одного из транспортных средств на встречную полосу для обгона, судя по всему, водитель не оценил расстояние до приближающего автомобиля на встречной полосе.

В результате аварии погибли водители двух легковых авто.

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