«Медовый фестиваль — 2019» в Пскове: Где и когда пройдет, программа праздника

14:46, 15 августа 2019, ПАИ

В девятый раз в Псковской области состоится «Медовый фестиваль». В 2019 году площадкой его проведения традиционно станет Детский парк в региональной столице. Именно здесь разобьют несколько праздничных зон. Что именно и когда пройдет в рамках фестиваля — расскажет Псковское агентство информации.

Псковичей и гостей города приглашают на «Медовый фестиваль». Это яркое мероприятие объединяет пчеловодов Псковской области уже не один год. Именно в рамках фестиваля проходит ярмарка меда, а гости определяют лучшего пасечника.

В 2019 году датой проведения праздника станет 17 августа. Основные программные мероприятия начнутся уже в 10 часов утра. Завершится все в 18 часов.

Площадки фестиваля

На «Медовом фестивале» можно будет приобрести псковский мед и изделия ручной работы от местных мастеров. Для этого здесь откроют «Медовую ярмарку» и «Летнюю ярмарку ART-Ель». Обе начинают свою работу в 10:00.

В 11:00 Центральная площадка праздника приглашает гостей - на главной сцене будут петь и танцевать, раздавать подарки. Здесь выступят вокалисты Дарья Боброва и Станислав Хорхлов, студия танцев «La Milonga», коллектив «Айседора», образцовый хореографический ансамбль «Мозаика», залихватская компания «РазноСолы». Увидеть и услышать выступления артистов можно с 11:00 до 17:00.

На площадке «Пчелкин улей» ждут псковичей мастер-классы и творческие мастерские, литературные игры и многое-многое другое. Работать она будет с 12:00 до 15:00.

Еще одна интересная площадка фестиваля - «Экологическая». Она распахнет свои двери в 11 часов и будет принимать гостей до 18:00. Желающие смогут здесь приобрести экологически чистые продукты псковских хозяйств.

Площадка «Помогай-ка» будет работать с 10:30 до 16:00. Здесь разместятся волонтеры псковского отделения Российского детского фонда, которые будут принимать канцтовары для своих подопечных — ребят собирают к новому учебному году. Все желающие смогут принести тетради, ручки, карандаши, альбомы для рисования, мягкие игрушки — их вложат в рюкзачки школьникам.

Гигантский медовик

Организаторы решили в этом году не отказываться от доброй традиции — будет выпечен 100-килограммовый торт. Для его приготовления будет использован мед. В 10:30 можно будет своими глазами увидеть процесс создания этого лакомства. А в 11:30 начнутся его благотворительные продажи.

Все вырученные средства передадут трехлетней девочке из Пскове — Кире Дегтяревой. У малышки ДЦП, ей предложили курс реабилитации в Нижнем Новгороде. На эти цели и пройдет сбор денег.

Партнеры праздника

По традиции на площадке фестиваля можно будет не только приобрести мед и сувениры или полезные вещи для дома, попеть и потанцевать, позаниматься в рамках мастер-классов, но и подкрепиться. Ведь за весь день на открытом воздухе гости явно проголодаются. А потому партнеры мероприятия откроют сразу несколько точек питания. Планируют потчевать мясными блюдами, домашними соленьями, выпечкой и чаем.