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Общество

«Медовый фестиваль — 2019» в Пскове: Где и когда пройдет, программа праздника

Фото: Дарья Хваткова

В девятый раз в Псковской области состоится «Медовый фестиваль». В 2019 году площадкой его проведения традиционно станет Детский парк в региональной столице. Именно здесь разобьют несколько праздничных зон. Что именно и когда пройдет в рамках фестиваля — расскажет Псковское агентство информации.

Псковичей и гостей города приглашают на «Медовый фестиваль». Это яркое мероприятие объединяет пчеловодов Псковской области уже не один год. Именно в рамках фестиваля проходит ярмарка меда, а гости определяют лучшего пасечника.

В 2019 году датой проведения праздника станет 17 августа. Основные программные мероприятия начнутся уже в 10 часов утра. Завершится все в 18 часов.

Фото: Дарья Хваткова

Площадки фестиваля

На «Медовом фестивале» можно будет приобрести псковский мед и изделия ручной работы от местных мастеров. Для этого здесь откроют «Медовую ярмарку» и «Летнюю ярмарку ART-Ель». Обе начинают свою работу в 10:00.

В 11:00 Центральная площадка праздника приглашает гостей - на главной сцене будут петь и танцевать, раздавать подарки. Здесь выступят вокалисты Дарья Боброва и Станислав Хорхлов, студия танцев «La Milonga», коллектив «Айседора», образцовый хореографический ансамбль «Мозаика», залихватская компания «РазноСолы». Увидеть и услышать выступления артистов можно с 11:00 до 17:00.

Фото: Дарья Хваткова

На площадке «Пчелкин улей» ждут псковичей мастер-классы и творческие мастерские, литературные игры и многое-многое другое. Работать она будет с 12:00 до 15:00.

Еще одна интересная площадка фестиваля - «Экологическая». Она распахнет свои двери в 11 часов и будет принимать гостей до 18:00. Желающие смогут здесь приобрести экологически чистые продукты псковских хозяйств.

Площадка «Помогай-ка» будет работать с 10:30 до 16:00. Здесь разместятся волонтеры псковского отделения Российского детского фонда, которые будут принимать канцтовары для своих подопечных — ребят собирают к новому учебному году. Все желающие смогут принести тетради, ручки, карандаши, альбомы для рисования, мягкие игрушки — их вложат в рюкзачки школьникам.

Фото: Дарья Хваткова

Гигантский медовик

Организаторы решили в этом году не отказываться от доброй традиции — будет выпечен 100-килограммовый торт. Для его приготовления будет использован мед. В 10:30 можно будет своими глазами увидеть процесс создания этого лакомства. А в 11:30 начнутся его благотворительные продажи.

Все вырученные средства передадут трехлетней девочке из Пскове — Кире Дегтяревой. У малышки ДЦП, ей предложили курс реабилитации в Нижнем Новгороде. На эти цели и пройдет сбор денег.

Фото: Дарья Хваткова

Партнеры праздника

По традиции на площадке фестиваля можно будет не только приобрести мед и сувениры или полезные вещи для дома, попеть и потанцевать, позаниматься в рамках мастер-классов, но и подкрепиться. Ведь за весь день на открытом воздухе гости явно проголодаются. А потому партнеры мероприятия откроют сразу несколько точек питания. Планируют потчевать мясными блюдами, домашними соленьями, выпечкой и чаем.

Фото: Дарья Хваткова

 

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Гигантский медовик испекут на «Медовом фестивале» в Пскове «Медовый фестиваль — 2019» в Пскове: Где и когда пройдет, программа праздника Сертификат на обучение в автошколе «Гарант успеха» разыграют на «Медовом фестивале» в Пскове Натуральные продукты представит экоферма «Аистиное гнездо» на «Медовом фестивале» в Пскове Рисованию песком и твистингу научит псковичей «Планета детства» на «Медовом фестивале» Детский фонд поможет в сборе средств для Киры Дегтярёвой на «Медовом фестивале» в Пскове Мастер-класс по ментальной арифметике проведёт школа «Соробан» на «Медовом фестивале» в Пскове Развивающие игры для детей представит магазин «Фантазёр» на «Медовом фестивале» в Пскове «Потчевать с размахом» готовится команда «Ресторанного партнера» на «Медовом фестивале» в Пскове Декорировать одежду научит гостей «Медового фестиваля» в Пскове ателье «Ловкий портной»
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