0
17:45
Закуплено оборудование для псковского центра развития молодёжи «LOFT»
17:12
Останки 128 красноармейцев перезахоронили в Невельском районе
16:04
Псковская епархия заказала театру постановку
15:30
Гигантский медовик испекут на «Медовом фестивале» в Пскове
14:46
«Медовый фестиваль — 2019» в Пскове: Где и когда пройдет, программа праздника
13:01
Кровлю капитально отремонтировали в Стругокрасненской школе
12:24
Археологи: Поганкины палаты в Пскове построены на могильнике
Еще новости
Общество

Гигантский медовик испекут на «Медовом фестивале» в Пскове

Фото: Дарья Хваткова

Традиционное лакомство в рамках «Медового фестиваля» 17 августа 2019 года приготовит ТК «Лента».

«Медовый фестиваль» - очень интересное и значимое мероприятие в жизни города. Компания «Лента» рада, что в этом году присоединилась к партнёрам мероприятия и благотворительному проекту по поддержке подопечных регионального российского Детского фонда», - рассказала директор Торгового комплекса, расположенного по на Рижском проспекте, 96б, Галина Лавринович.

Все вырученные средства будут направлены для оказания помощи трехлетней Кире Дегтяревой из Пскова. У девочки детский церебральный паралич (ДЦП). На курс реабилитации в Нижнем Новгороде ей требуется более 185 тысяч рублей.

Гости «Медового фестиваля», приобретая медовик, смогут внести свою лепту в оказание помощи маленькой девочке.

Вес торта в этом году составит 100 кг.

Фото: Дарья Хваткова

Но и это еще не все. На площадке праздника будут работать промоутеры «Ленты», которые напомнят посетителям о гипермаркетах «Лента», о товарах, которые можно приобрести по привлекательным ценам. Для этого промоутеры будут раздавать каталоги и листовки со специальными предложениями на товары «Ленты».

Кроме того, гости праздника смогут претендовать на получение подарочных карт, с помощью которых можно осуществить оплату любых товаров «Ленты».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Медовый фестиваль
Гигантский медовик испекут на «Медовом фестивале» в Пскове «Медовый фестиваль — 2019» в Пскове: Где и когда пройдет, программа праздника Сертификат на обучение в автошколе «Гарант успеха» разыграют на «Медовом фестивале» в Пскове Натуральные продукты представит экоферма «Аистиное гнездо» на «Медовом фестивале» в Пскове Рисованию песком и твистингу научит псковичей «Планета детства» на «Медовом фестивале» Детский фонд поможет в сборе средств для Киры Дегтярёвой на «Медовом фестивале» в Пскове Мастер-класс по ментальной арифметике проведёт школа «Соробан» на «Медовом фестивале» в Пскове Развивающие игры для детей представит магазин «Фантазёр» на «Медовом фестивале» в Пскове «Потчевать с размахом» готовится команда «Ресторанного партнера» на «Медовом фестивале» в Пскове Декорировать одежду научит гостей «Медового фестиваля» в Пскове ателье «Ловкий портной»
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Закуплено оборудование для псковского центра развития молодёжи «LOFT»
15 августа 2019
Закуплено оборудование для псковского центра развития молодёжи «LOFT»
Останки 128 красноармейцев перезахоронили в Невельском районе
15 августа 2019
Останки 128 красноармейцев перезахоронили в Невельском районе
Псковская епархия заказала театру постановку
15 августа 2019
Псковская епархия заказала театру постановку
Гигантский медовик испекут на «Медовом фестивале» в Пскове
15 августа 2019
Гигантский медовик испекут на «Медовом фестивале» в Пскове
Кровлю капитально отремонтировали в Стругокрасненской школе
15 августа 2019
Кровлю капитально отремонтировали в Стругокрасненской школе
Археологи: Поганкины палаты в Пскове построены на могильнике
15 августа 2019
Археологи: Поганкины палаты в Пскове построены на могильнике
Защитить территорию раскопок в Куньинском районе от строительства коттеджей намерены археологи
15 августа 2019
Защитить территорию раскопок в Куньинском районе от строительства коттеджей намерены археологи
Самые распространенные заболевания у школьников назвали в Минздраве
15 августа 2019
Самые распространенные заболевания у школьников назвали в Минздраве

Идет загрузка...