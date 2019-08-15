Гигантский медовик испекут на «Медовом фестивале» в Пскове

15:30, 15 августа 2019, ПАИ

Традиционное лакомство в рамках «Медового фестиваля» 17 августа 2019 года приготовит ТК «Лента».

«Медовый фестиваль» - очень интересное и значимое мероприятие в жизни города. Компания «Лента» рада, что в этом году присоединилась к партнёрам мероприятия и благотворительному проекту по поддержке подопечных регионального российского Детского фонда», - рассказала директор Торгового комплекса, расположенного по на Рижском проспекте, 96б, Галина Лавринович.

Все вырученные средства будут направлены для оказания помощи трехлетней Кире Дегтяревой из Пскова. У девочки детский церебральный паралич (ДЦП). На курс реабилитации в Нижнем Новгороде ей требуется более 185 тысяч рублей.

Гости «Медового фестиваля», приобретая медовик, смогут внести свою лепту в оказание помощи маленькой девочке.

Вес торта в этом году составит 100 кг.

Но и это еще не все. На площадке праздника будут работать промоутеры «Ленты», которые напомнят посетителям о гипермаркетах «Лента», о товарах, которые можно приобрести по привлекательным ценам. Для этого промоутеры будут раздавать каталоги и листовки со специальными предложениями на товары «Ленты».

Кроме того, гости праздника смогут претендовать на получение подарочных карт, с помощью которых можно осуществить оплату любых товаров «Ленты».