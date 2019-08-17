100-килограммовый торт съели на Медовом фестивале (ВИДЕО)
17 августа в Пскове прошел девятый «Медовый фестиаль». Его участниками стали более 30 пчеловодов Псковской области, столько же мастеров и рукодельниц региона. В Детском парке торговали мёдом, изделиями ручной работы, фермерскими продуктами.
Желающие могли выбрать самый вкусный мёд, стать участниками игр и мастер-классов, викторин и танцевальных конкурсов.
Партнеры праздника щедро дарили подарки.
Главным событием дня стало изготовление гигантского медовика. Его вес составил порядка 100 кг.
Организатором мероприятия выступают Псковское агентство информации и Медиахолдинг Псковской области при поддержке регионального комитета по культуре.