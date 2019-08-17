0
20:48
Вице-спикер регионального парламента о статусе моногорода: Это очень своевременная мера поддержки для Печор
20:12
Глава района о включении Печор в перечень моногородов России: У нас открываются новые перспективы
19:15
В Псковской области названы пасеки с самым вкусным мёдом
17:14
В Пскове прошел «Медовый фестиваль» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:33
В октябре у Пушкиногорской межрайонной больницы появится мобильный ФАП
14:13
В Псковской области ищут Малышевых-Ивановых
13:18
Гигантский торт-медовик испекли в Пскове
Еще новости
Общество

100-килограммовый торт съели на Медовом фестивале (ВИДЕО)

17 августа в Пскове прошел девятый «Медовый фестиаль». Его участниками стали более 30 пчеловодов Псковской области, столько же мастеров и рукодельниц региона. В Детском парке торговали мёдом, изделиями ручной работы, фермерскими продуктами. 

Желающие могли выбрать самый вкусный мёд, стать участниками игр и мастер-классов, викторин и танцевальных конкурсов. 

Партнеры праздника щедро дарили подарки. 

Главным событием дня стало изготовление гигантского медовика. Его вес составил порядка 100 кг.

Организатором мероприятия выступают Псковское агентство информации и Медиахолдинг Псковской области при поддержке регионального комитета по культуре.  

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Медовый фестиваль
В Псковской области названы пасеки с самым вкусным мёдом 100-килограммовый торт съели на Медовом фестивале (ВИДЕО) В Пскове прошел «Медовый фестиваль» (ФОТОРЕПОРТАЖ) Гигантский торт-медовик испекли в Пскове Свыше 1600 литров мёда привезли в Псков на «Медовый фестиваль» В Пскове 17 августа пройдет «Медовый фестиваль» Царский пряник представит «Хлебный хутор» на «Медовом фестивале» в Пскове Абонементы на посещение бассейна и аквапарка разыграет пансионат «Кривск» на «Медовом фестивале» Мороженым с натуральными фруктами и ягодами угостят посетителей «Медового фестиваля» Найти работу поможет компания Smarter гостям «Медового фестиваля» в Пскове
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Вице-спикер регионального парламента о статусе моногорода: Это очень своевременная мера поддержки для Печор
17 августа 2019
Вице-спикер регионального парламента о статусе моногорода: Это очень своевременная мера поддержки для Печор
Глава района о включении Печор в перечень моногородов России: У нас открываются новые перспективы
17 августа 2019
Глава района о включении Печор в перечень моногородов России: У нас открываются новые перспективы
В Псковской области названы пасеки с самым вкусным мёдом
17 августа 2019
В Псковской области названы пасеки с самым вкусным мёдом
В Пскове прошел «Медовый фестиваль» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17 августа 2019
В Пскове прошел «Медовый фестиваль» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В октябре у Пушкиногорской межрайонной больницы появится мобильный ФАП
17 августа 2019
В октябре у Пушкиногорской межрайонной больницы появится мобильный ФАП
В Псковской области ищут Малышевых-Ивановых
17 августа 2019
В Псковской области ищут Малышевых-Ивановых
Гигантский торт-медовик испекли в Пскове
17 августа 2019
Гигантский торт-медовик испекли в Пскове
Свыше 1600 литров мёда привезли в Псков на «Медовый фестиваль»
17 августа 2019
Свыше 1600 литров мёда привезли в Псков на «Медовый фестиваль»

Идет загрузка...