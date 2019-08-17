Гигантский торт-медовик испекли в Пскове

13:18, 17 августа 2019, ПАИ

Огромный торт - медовик испекли 17 августа в Пскове. Полакомиться им смогут гости «Медового фестиваля» - ежегодного праздника, проводимого Псковским агентством информации и Медиахолдингом Псковской области при поддержке регионального комитета по культуре. Как передает корреспондент ПАИ с площадки мероприятия, весь торта составил порядка 100 кг. Его высота - около 10 сантиметров. По широкому краю он около 2 метров. Поверхность торта украшена маленькими сахарными сотами и фигурками пчел, цветами.

Разместили гигантский медовик в Детском парке в специальной палатке. Приготовили его кондитеры ТК «Лента».

Попробовать торт могут все гости «Медового фестиваля». Стоимость куска, вес которого превышает 200 гр, символическая - всего 200 рублей. Средства опускают в специальный ящик, установленный региональным отделением Российского детского фонда. Все деньги поступят на реабилитацию маленькой девочки из Пскова - Киры Дегтяревой.

К моменту угощения тортом у палатки образовалась большая очередь из желающих полакомиться. Многие опускали в ящик крупные денежные купюры, не претендуя на сдачу. Общая сумма станет известна к концу дня.