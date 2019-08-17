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Общество

Гигантский торт-медовик испекли в Пскове

Огромный торт - медовик испекли 17 августа в Пскове. Полакомиться им смогут гости «Медового фестиваля»  - ежегодного праздника, проводимого Псковским агентством информации и Медиахолдингом Псковской области при поддержке регионального комитета по культуре. Как передает корреспондент ПАИ с площадки мероприятия, весь торта составил порядка 100 кг. Его высота - около 10 сантиметров. По широкому краю он около 2 метров. Поверхность торта украшена маленькими сахарными сотами и фигурками пчел, цветами.

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Попробовать торт могут все гости «Медового фестиваля». Стоимость куска, вес которого превышает 200 гр, символическая - всего 200 рублей. Средства опускают в специальный ящик, установленный региональным отделением Российского детского фонда. Все деньги поступят на реабилитацию маленькой девочки из Пскова - Киры Дегтяревой

К моменту угощения тортом у палатки образовалась большая очередь из желающих полакомиться. Многие опускали в ящик крупные денежные купюры, не претендуя на сдачу. Общая сумма станет известна к концу дня. 

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