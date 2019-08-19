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Общество

11,5 кубометров мусора вывезла компания «Экопром» после «Медового фестиваля» в Пскове

11,5 кубометров мусора вывезла компания «Экопром» – региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Псковской области – с праздничных площадок «Медового фестиваля» в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщил руководитель компании Сергей Пайст.

Он отметил, что дополнительно на мероприятии были установлены пять контейнеров емкостью по одному кубическому метру и один бункер емкостью шесть кубометров. «Отходы из контейнеров вывезли за один раз. Мусора на мероприятии было не так много, поэтому дополнительные вывозы не потребовались», - уточнил Сергей Пайст.

17 августа в Детском парке Пскова в 9-й раз проходил «Медовый фестиваль». Он собрал 32 пчеловода Псковской области, которые привезли на праздник более 1 тысячи 600 литров мёда. Организаторами «Медового фестиваля» выступили Псковское агентство информации и Медиахолдинг Псковской области при поддержке регионального комитета по культуре. В рамках праздника прошёл благотворительный сбор средств для трёхлетней Киры Дегтярёвой.

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