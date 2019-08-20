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Общество

Около 200 педагогов Псковской области приедут на форум «За ЗОЖ»

С 23 по 25 августа в Пскове пройдет Всероссийский открытый профессионально-общественный форум «За ЗОЖ». Его участниками станут около 200 педагогов региона. Такие цифры озвучила первый заместитель начальника управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Алена Трунова на встрече с журналистами.

Она обратила внимание на то, что сразу несколько спортивных мероприятий пройдет в эти дни в Пскове — это и Чемпионат мира по воркауту, и Дни самбо, передает корреспондент Псковского агентства информации. По сути в регионе состоится масштабная неделя здоровья, отметила Алена Трунова. И особо подчеркнула участие в проектах молодежи. «Молодежь хочет делиться своим мнением на практике - для этого будут организованы дискуссии и игры. Весь опыт и практики, которые будут озвучены, станут применяться в будущем теми педагогами, которые примут участие в форуме», - сказала она.

Форум проводится по инициативе митрополита Псковского и Порховского Тихона при поддержке главы региона Михаила Ведерникова и Минпросвещения. 

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